Nieuwe series en zomerse favorieten in mei en juni op BBC NL en BBC NL+

In het mysterieuze Peak District worden rechercheurs Ben Cooper en Diane Fry aan elkaar gekoppeld; twee totaal verschillende persoonlijkheden die ondanks hun botsende werkwijzen samen moeten werken.

Cooper and Fry gaat op maandag 25 mei om 21.00 uur in première op BBC NL

Terwijl Cooper een lokale man is die het gebied door en door kent, brengt Fry haar eigen geheimen en een afstandelijke houding mee vanuit de stad.

De serie, gebaseerd op de bestsellers van Stephen Booth, volgt het duo terwijl ze een reeks raadselachtige sterfgevallen onderzoeken. Tussen ruige landschappen, oude legendes en verborgen dorpsgeheimen proberen ze de waarheid boven tafel te krijgen. Ondertussen raken hun persoonlijke levens steeds meer met elkaar verweven en komen oude trauma’s naar boven; van Fry’s mysterieuze verleden tot Coopers onopgeloste familiegeschiedenis.

Om de waarheid te achterhalen, moeten Cooper en Fry niet alleen op hun instinct vertrouwen, maar ook op elkaar.

'Silent Witness' seizoen 29 gaat op vrijdag 12 juni om 21.00 uur in première op BBC NL

In het 29e seizoen buigt het team van forensisch pathologen en wetenschappers zich opnieuw over vijf indringende zaken, die uiteenlopen van internationale spanningen tot zeer persoonlijke drama’s. Terwijl Nikki, Jack, Harriet en Kit hun draai vinden in hun nieuwe werkplek in Birmingham, blijven de zaken even complex als confronterend.

Van geavanceerde AI die wordt ingezet om raciale spanningen aan te wakkeren tot een bekentenis die een nationale zaak opnieuw opent. En van een mysterieuze dood tot internationale politieke gevolgen. Ondertussen komt ook Jack zelf in een levensbedreigende situatie terecht.

Silent Witness is vanaf 25 mei met alle seizoenen te zien op BBC NL+.

'Ghosts Australia' gaat op zaterdag 13 juni om 20.00 uur in première op BBC NL

Deze achtdelige comedy speelt zich af in een oud landhuis op het Australische platteland, waar een bont gezelschap geesten rondwaart dat net zo chaotisch en onvoorspelbaar is als de geschiedenis zelf.

Kate (Tamala, bekend van 'Cleverman') en Sean (Rowan Witt, 'Totally Completely Fine') staan op het punt zich te storten op de overspannen huizenmarkt in de stad, tot Kate onverwacht een groot, historisch landhuis erft. Wat een droom lijkt, blijkt al snel een uitdaging wanneer het huis vol zit met excentrieke geesten die er door de eeuwen heen zijn overleden.

Vastberaden besluit Kate het vervallen ‘Ramshead Manor’ om te bouwen tot een boutique hotel, terwijl Sean daar zo zijn twijfels bij heeft. Na een bijna-doodervaring krijgt Kate bovendien het vermogen om de geesten te zien, waardoor hun leven voorgoed verandert.

Terwijl ze hun relatie proberen te navigeren, een nieuw bedrijf opzetten en omgaan met hun bijzondere huisgenoten, wordt één vraag steeds belangrijker: overleeft hun relatie dit alles?

'The Good Ship Murder' seizoen 3 gaat op donderdag 18 juni om 21.00 uur in première op BBC NL. Afleveringen zijn ook beschikbaar op BBC NL+

In het derde seizoen keert de serie terug met nieuwe moordzaken op zonovergoten bestemmingen rond de Middellandse Zee. Cruise-detectives Jack Grayling (Shayne Ward) en First Officer Kate Woods (Catherine Tyldesley) reizen van Alicante tot Cannes, en van Istanbul tot Ibiza, waar elke tussenstop een nieuwe zaak en persoonlijke gevolgen met zich meebrengt.

Terwijl de mysteries complexer worden, lopen ook de spanningen aan boord op. Jack en Kate proberen hun relatie in balans te houden, terwijl geheimen, wantrouwen en gevaar steeds dichterbij komen.

Achter de glamour van het cruiseschip schuilen steeds duisterdere thema’s, van verborgen verleden en verraad tot de harde realiteit van ziekte. Dat maakt dit seizoen niet alleen spannend, maar ook persoonlijker dan ooit.

Nieuw op BBC NL+ in juni

'Murder 24/7' is vanaf woensdag 3 juni beschikbaar op BBC NL+

In deze nieuwe reeks staat de keiharde realiteit van modern politiewerk centraal. De serie volgt moordonderzoeken in real time, van de eerste cruciale uren tot aan arrestatie en veroordeling. Elke beslissing en elke aanwijzing wordt stap voor stap gevolgd.

Gedraaid in samenwerking met de politie van Essex, geeft de serie een uniek inkijkje in drie moordzaken, verspreid over vijf afleveringen. Kijkers worden meegenomen tot diep in het onderzoek, met een ongekend niveau van detail.

Van rechercheurs en forensisch specialisten tot speurhondengeleiders en analisten, een groot team van experts werkt samen om de waarheid boven tafel te krijgen en de zaak op te lossen.

'Bookish' is vanaf maandag 12 juni beschikbaar op BBC NL+

Deze stijlvolle detectiveserie speelt zich af in het Londen van 1946, waar de stad nog in puin ligt en geheimen overal op de loer liggen. Centraal staat Gabriel Book, eigenaar van een antiquarische boekwinkel, met een verleden in de spionage dat hem nog altijd achtervolgt.

Vanuit zijn boekwinkel wordt Book een onofficiële adviseur van de politie, waar hij helpt bij het oplossen van de meest complexe en raadselachtige moordzaken. Tegelijkertijd leidt hij een zorgvuldig opgebouwd privéleven. Hij is getrouwd met zijn jeugdvriendin Trottie in een zogenoemd ‘lavender marriage’, terwijl hij als homoseksuele man in een tijd leeft waarin geheimhouding noodzakelijk is.

Wanneer het stel de jonge Jack in huis neemt, die een tweede kans nodig heeft, groeit hij al snel uit tot een belangrijke bondgenoot. Maar al snel blijkt dat zijn komst geen toeval is en dat elke zaak nieuwe risico’s met zich meebrengt.

Met intrigerende zaken, een rijk palet aan personages en een setting die nostalgie combineert met verandering, is Bookish een bijzondere misdaadserie met een eigen karakter.

'Amanda and Alan’s Spanish Job' is vanaf maandag 15 juni beschikbaar op BBC NL+

Beste vrienden Amanda Holden en Alan Carr slaan opnieuw de handen ineen en trekken naar het zonnige Andalusië voor hun eerste renovatieproject in Spanje. Tussen zon, sangria en een flinke dosis doe-het-zelf gaan ze de uitdaging aan, uiteraard met de nodige chaos.

Amanda zet haar zinnen op een vervallen, drie verdiepingen tellend herenhuis en weet Alan te overtuigen om samen hun droom waar te maken: het omtoveren tot een sfeervolle boutique B&B.

'Friday Night Dinner' seizoen 1-6 is vanaf donderdag 25 juni beschikbaar op BBC NL+

In deze populaire Britse comedy keren de broers Adam (Simon Bird) en Jonny (Tom Rosenthal) elke week terug naar hun ouders voor het traditionele vrijdagavondeten. Wat een gezellig familiediner zou moeten zijn, loopt steevast uit op chaos.

Moeder (Tamsin Greig) en vader (Paul Ritter) doen hun best om de avond in goede banen te leiden, maar worden keer op keer ingehaald door onderlinge irritaties, flauwe grappen en compleet uit de hand lopende discussies. Oude rivaliteiten tussen de broers steken telkens opnieuw de kop op en zelfs de simpelste gesprekken ontsporen al snel.

Alsof dat nog niet genoeg is, zorgt buurman Jim (Mark Heap) met zijn ongemakkelijke en onverwachte bezoekjes voor nog meer chaos.