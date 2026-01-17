Ziggo Sport pakt groots uit voor de Marokkaanse Afrika Cup-finale
Aanstaande zondag zijn bij Ziggo Sport alle ogen gericht op de finale van de Afrika Cup, die om 20.00 uur gespeeld wordt in Rabat. De sportzender besteedt aandacht aan de finale van het Afrikaanse voetbalfeest met een extra lange Studio Afrika, inclusief publiek.
Hierin neemt presentatrice Hélène Hendriks voetballiefhebbers mee in een uitgebreide voorbeschouwing op het beslissende duel tussen thuisland Marokko en Senegal. Daarnaast verzorgt reporter Sam van Royen bijdrages vanuit het Prins Moulay Abdellah stadion. 'Studio Afrika' is zondag vanaf 18.30 uur te zien bij Ziggo Sport.
De weg naar de finale
Na een competitie waarin de grote favorieten Egypte, Senegal, Nigeria en Marokko allemaal de halve finale bereikten, nemen Marokko en Senegal het aanstaande zondag tegen elkaar op in de eindstrijd van de 35ste editie van de Afrika Cup. Tot nu toe incasseerde Marokko slechts één tegendoelpunt. Het thuisland bereikte de finale door Nigeria na strafschoppen in een zenuwslopend duel te verslaan (0-0 na verlenging). Senegal bereikte de finale dankzij een 1-0 overwinning op het Egypte van Mohammed Salah. Senegals sterspeler Sadio Mané maakte de winnende treffer en zal gebrand zijn om ook de finale te beslissen.
In 'Studio Afrika' blikt presentatrice Hélène Hendriks anderhalf uur lang vooruit op de wedstrijd tussen Marokko en Senegal. Eerdere beelden van de unieke Marokkaanse sfeer tijdens de halve finale in de bomvolle studio, met Hélène Hendriks in een Marokkaanse jurk, gingen de wereld over. Ditmaal schuiven analisten Nourdin Boukhari en Khalid Boulahrouz aan, is Yes-R co-host en is Khalid Alterch (acteur, ook bekend onder zijn artiestennaam ICE) te gast in de studio. Het Amsterdams Andalusisch Orkest, dat de Cultuurfonds Prijs 2024 won voor hun verbindende en gevarieerde muziek, verzorgt livemuziek.
Unieke YouTube-stream
Ziggo Sport-reporter Sam van Royen is al een maand in Marokko en volgt het toernooi voor Ziggo Sport op de voet. Hij praat de kijkers vanuit het stadion in Rabat bij. Dit doet hij met onder andere oud-Marokkaans international Nordin Amrabat.
Voor het eerst streamt Ziggo Sport een grote voetbalfinale ook live op het Ziggo Sport YouTube-kanaal, naast de reguliere TV-uitzending. Daar voorziet rapper, acteur en presentator Khalid Alterch de wedstrijd samen met Nourdin Boukhari geheel in eigen stijl van commentaar. Bij de tv-uitzending geeft Wytse van der Goot, onlangs door VI-lezers met overweldigende meerderheid verkozen tot beste voetbalcommentator van Nederland, het commentaar.
'Studio Afrika' is zondagavond 18 januari vanaf 18.30 uur te zien bij Ziggo Sport. Op kanaal 14 voor Ziggo-klanten of via de Ziggo GO-app. Niet-Ziggo-klanten kunnen kijken met een Ziggo Sport Totaal-abonnement. Na de inhoudelijke voorbeschouwing schakelt de zender live door naar het Prins Moulay Abdellah stadion in Rabat, waar om 20.00 uur de aftrap van de finale is. Iedereen kan de wedstrijd ook volgen op het Ziggo Sport YouTube-kanaal, met commentaar van ICE.
Verder maken Armin Shah en Jefferson Osei na het succes van hun 'Kick 't Met On Tour'-show bij de openingswedstrijd tussen Marokko en de Comoren ook een Kick 't Met On Tour voor de finale van de Afrika Cup. Deze twee afleveringen bieden een exclusief kijkje achter de schermen in de beleving van de Afrika Cup in Marokko. De video’s zijn te vinden op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.
Kijktip van de dag
De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.
'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.