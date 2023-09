Vliegdekofficier, grasmaaierracer of buikspreker? Klaas kan alles!

Zaterdag 30 september start het negende seizoen van het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' op Zapp/NPO3. In dit KRO-NCRV-programma draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een grote uitdaging, die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In dit seizoen krijgt Klaas weer een aantal bijna onmogelijke missies: Kan hij een AI- tafeltennis robot verslaan? Kan Klaas een wereldrecord verbreken? Kan Klaas een boodschap de ruimte in sturen? En kan Klaas het schaatsrecord van Kjeld Nuis verslaan op het natuurijs van Noorwegen?

Ook probeert Klaas elke aflevering voor één dag een bijzonder beroep. Dit seizoen is hij onder andere: vliegdekofficier, grasmaaierracer en buikspreker.

Als kind heb je het je vast wel eens afgevraagd: kun je over de kop met een schommel? In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zoekt Klaas een antwoord op die vraag. Bij de Estlandse sport ‘kiiking’ is het doel om zo snel mogelijk met een schommel over de kop te gaan. Hilco van Maanen is recordhouder van de hoogste schommelzwaai van Nederland. De perfecte coach voor een potje over de kop schommelen dus. Dit blijkt voor Klaas nog niet zo makkelijk en daarom roept hij de hulp in van YouTuber én werktuigbouwkundige ‘Mastermilo’. Lukt het Klaas om met de autoschommel die hij samen met de TU Eindhoven heeft gebouwd over de kop te gaan?

En Klaas is voor één dag hoteltester. Voor dit beroep bezoekt Klaas als mystery guest een hotel en test de kamers, service, het eten én de bowlingbaan.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 30 september om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.