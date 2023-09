Verbinding staat centraal in 'MAX Ouderenjournaal tegen Eenzaamheid'

Niemand wil eenzaam zijn en daarom gaat MAX op zoek naar de ontmoeting. Ter gelegenheid van de Week tegen Eenzaamheid presenteert Jan Slagter een speciale editie van het MAX Ouderenjournaal.

Daarin zijn inspirerende en motiverende, maar ook confronterende levensverhalen van mensen uit heel Nederland te zien. Verschillende vormen van eenzaamheid komen aan bod, zowel bij jonge mensen als bij ouderen.

Heino (81) is op papier niet de traditionele eenzame man, omdat hij regelmatig contact met zijn dochter heeft, vrijwilligerswerk doet en andere bezigheden heeft. Toch zegt hij zich eenzaam te voelen, want 'Na een uurtje vrijwilligerswerk zit je toch weer alleen thuis op de bank.'

Dat eenzaamheid niet leeftijdsgebonden is weet de dertigjarige Bryan als geen ander. Al dacht hij lange tijd de enige te zijn. Daarom slingerde hij een twitterberichtje de wereld in, en totaal onverwachts kreeg hij daarop heel veel reacties van andere leeftijdsgenoten die zich net als hij ontzettend eenzaam voelden. Dat sterkte Bryan en daarom nam hij het initiatief om samen activiteiten te ondernemen. Ook brengt het MAX Ouderenjournaal een bezoek aan ouderen die in Rotterdam tafeltennissen om de momenten van alleen zijn te doorbreken. Swee (66) heeft geen makkelijk leven en voelt zich vaak eenzaam. Het enige dat haar op de been houdt is tafeltennissen, de sport uit haar jeugd.

Hoe leg je contact als je verhuist naar een andere wijk of stad? En waar lopen mensen tegenaan die vanuit het buitenland zich (noodgedwongen) in Nederland vestigen. Ook is er aandacht voor de kleine contactmomenten op straat en in het dagelijks leven. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je gezien wordt, en wat kun je zelf doen om een contactmoment te creëren?

In het programma worden ook bijzondere inzichten en tips gedeeld en zal de kijker op de bank aangespoord worden zelf in actie te komen. Of bij zichzelf te rade gaan: wat kan ik doen voor mijzelf of voor een ander? Zo zette Asia in Amsterdam Osdorp een telefooncirkel op. Ze ging op zoek naar ouderen die niet vanzelfsprekend dagelijks contact hebben met iemand. Want, zo zeggen veel ouderen: 'Het idee dat je dagen- of wekenlang gewond of misschien wel dood in je appartement ligt en je door niemand gemist wordt, is een vreselijk verdrietig schrikbeeld.' En daarom bellen zeven ouderen elkaar iedere ochtend, om even te horen hoe het gaat en met de mededeling dat de volgende gebeld kan worden. 'De afspraak is dat we tijdens het bellen niet gaan kletsen, daar hebben we nu het koffie-uurtje voor ingesteld. Erg gezellig dat dat is ontstaan vanuit de telefooncirkel.'

'MAX Ouderenjournaal tegen Eenzaamheid', vanaf donderdag 28 september om 16.35 uur bij MAX op NPO 1.