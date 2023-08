Thaise bruiden, Hollandse high class escorts en lijken op een 'body farm' in nieuw seizoen 'Ewout:'

Voor het RTL 5-programma 'Ewout:' duikt Ewout Genemans iedere week in een ander actueel en interessant thema. Hij maakt afleveringen over onderwerpen die hem persoonlijk intrigeren en kijkt achter deuren die voor anderen vaak gesloten blijven.

Hij werpt een licht op deze thema’s en maakt hij zaken bespreekbaar, die anders vaak in de taboesfeer blijven.

Ewout: 'In 'Ewout:' duik ik in thema’s die voor veel mensen nog onbekend zijn, maar wel prikkelen of tot de verbeelding spreken. De cases lijken vaak ver weg, maar zijn dichterbij dan je denkt.'

In de eerste aflevering brengt Ewout een bezoek aan de stad Pattaya, waar een groot deel van de Thaise seksindustrie zich afspeelt. Opvallend genoeg zijn veel Nederlandse mannen daar op zoek naar een serieuze relatie. Ewout volgt kandidaten op hun dates en ontdekt dat de moderne Thaise vrouw niet meer aan het stereotype beeld van de onderdanige bruid voldoet.

In de volgende afleveringen duikt Ewout ook in de wereld van lichaamsdonatie: wat gebeurt er precies met je lichaam als je het aan de wetenschap geeft? Hij loopt mee met Nederlandse wetenschappers en reist ook af naar Texas om de grootste body farm ter wereld te bezoeken. Daar liggen tientallen dode lichamen boven de grond en wordt de ontbinding bestudeerd, om de politie te helpen bij het oplossen van moorden.

Ewout maakt kennis met Amy, de directeur van een van de meest exclusieve escortbureau’s in Nederland. Al snel blijkt dat het niet alleen maar seks is wat de klok slaat: de dames krijgen etiquette-les en teambuilding-weekenden. In Thailand volgt hij de veertienjarige Nederlandse kickbokser Djustin, een van de grootste talenten van dit moment. In Thailand gelden geen regels: er vechten jonge kinderen, soms met de dood tot gevolg.

Verder ontdekt hij wat de impact van de doodstraf is voor misdadigers en de familieleden van slachtoffers. Bij hoge uitzondering heeft hij toegang tot het beruchte Death Row, waar hij verrassende gesprekken heeft met terdoodveroordeelden.

Nu Amsterdam kampt met een steeds groter wordende rattenplaag, reist Ewout af naar New York, om te leren hoe de inwoners op de meest bizarre manieren op ratten jagen.

'Ewout:' wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf dinsdag 29 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.