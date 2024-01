Ter Apel voelt de politieke aardverschuiving

De Tweede Kamerverkiezingen zorgen voor een politieke aardverschuiving die ook in Ter Apel voelbaar is. In de slotaflevering zien we hoe de medewerkers van de IND en het COA niet langer kunnen voorkomen dat asielzoekers maandenlang moeten slapen op de vloer van de wachtkamers van de IND.

Op de grens van Servië en Hongarije vertellen Syrische migranten hoe ze door de Hongaarse politie zijn mishandeld en tegen hun zin zijn teruggestuurd naar Servië. Een Syrische vader die met zijn zoontje van de verdrinkingsdood werd gered op de Middellandse Zee, spreekt bij aankomst in Italië zijn droom uit voor de toekomst van zijn kinderen.

