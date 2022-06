Start de zomer met het langverwachte laatste seizoen van 'The Split' op BBC First

BBC First is verheugd jou in juli een hele reeks terugkerende drama's te brengen, met het derde en laatste seizoen van 'The Split', met in de hoofdrollen Nicola Walker, Barry Atsma en Steven Mangan, wat een definitief einde brengt aan dit spannende juridische drama.

Als onderdeel van BBC First Finds komt de Ierse thriller 'Smother' terug voor een tweede seizoen, evenals het vierde seizoen van 'The Good Karma Hospital', het medische drama dat zich afspeelt in het prachtige Zuid-Indiase stadje Kerala. Tot slot, voor de fans van de hilarische Britse sitcom 'Ghosts', gaan in juli seizoen twee en drie in première om jou deze zomer jouw portie komedie-drama te geven.

Het juridische drama 'The Split' keert terug voor het derde en laatste seizoen. Tien maanden na de onthulling van Hannah haar affaire, staan zij en Nathan op het punt om hun echtscheiding te regelen. Met drama’s tussen botsende broers en zussen, gebroken harten en fouten uit het verleden die aan het licht komen, brengt dit nieuwe seizoen je meer factureerbare uren in de scheidingshoofdstad van de wereld.

In het tweede seizoen van 'Smother' keert Dervla Kirwan ('The Stranger', 'Silent Hours') terug als Val, de familie matriarch van haar drie dochters. Het aangrijpende verhaal van de familie Ahern gaat verder als ze te maken krijgen met een onverwachte bezoeker, wiens komst in Lahinch voor Val en haar familie alles opnieuw door elkaar schudt.

Reis deze zomer vanuit jouw luie stoel naar Kerala, Zuid-India, en geniet van het vierde seizoen van het hartverwarmende medische drama 'The Good Karma Hospital', met al zijn obstakels en het geliefde ziekenhuis. Ook worden dit seizoen twee nieuwe Good Karma-artsen bij het team gevoegd.

De hilarische sitcom 'Ghosts' keert terug met dubbele afleveringen op zondag. We zien de lachwekkende avonturen van Alison (Charlotte Ritchie, 'Fresh Meat') en Mike (Kiell Smith-Bynoe, 'Stath Lets Flats') terwijl ze tussen de geesten blijven leven in hun bouwvallige landhuis, Button House.

'The Split' seizoen 3 gaat in première op dinsdag 5 juli om 21.00 uur op BBC First

Tien maanden nadat Hannah en Nathans voorheen rotsvaste huwelijk uit elkaar viel toen Hannah’s verraad aan het licht kwam, keert 'The Split' terug voor het spannende derde en laatste seizoen.

Hannah en Nathan staan op het punt hun echtscheiding te regelen. De twee professionele echtscheidingsadvocaten hebben respectvol onderhandeld over hun scheiding en lijken een passende schikking te hebben getroffen. Terwijl zij en Nathan hun 20-jarige samen zijn beginnen te verdelen, ziet Hannah onder ogen wat ze op het punt staat te verliezen. Een schokkende onthulling verandert de onderhandelingen echter dramatisch. Terwijl de messen weer worden geslepen, valt hun droom van een ‘goede echtscheiding’ in duigen. Nina bevindt zich in een moeilijke positie als haar affaire met Tyler zich serieuzer ontwikkeld, en Rose leert een nieuwe wereld kennen nadat haar leven op z’n kop is gezet.

BBC First Finds presenteert seizoen 2 van 'Smother' op zondag 31 juli om 21.00 uur op BBC First

BBC First Finds presenteert de terugkeer van de thriller 'Smother' waarin geheimen worden onthuld, die de familie voor altijd uit elkaar drijven. In het tweede seizoen van Smother wordt de familie Ahern flink opgeschud.

Val denkt dat ze veilig is sinds iemand anders de schuld op zich heeft genomen voor de moord op haar man, Denis. Maar als ze onverwachts bezoek krijgt, wordt de familie volledig in de war gebracht. Voor hen staat de geheime zoon van Denis, Finn. Dit verhaal speelt zich af aan de adembenemende kust van County Clare in Ierland en gaat over hoe geheimen een familie kunnen verscheuren.

BBC First Finds. Goede verhalen zijn moeilijk te vinden: laat je daarom leiden door BBC First Finds, de thuisbasis van bijzondere verhalen. Elke zondag om 21.00 uur, alleen op BBC First.

'The Good Karma Hospital' seizoen 4 gaat in première op zondag 17 juli om 20.00 uur op BBC First

In het vierde seizoen van 'The Good Karma Hospital', een hartverwarmend drama vol liefde en hoop, wordt de gepassioneerde en openhartige Lydia Fonseca (Amanda Redman, MBE) gedwongen haar complexe verleden onder ogen te zien wanneer Greg dreigt te worden uitgezet. Ondertussen worstelt geliefde Ruby Walker met haar onzekere toekomst, na het schokkende vertrek van Gabriel Varma.

Bovendien maken we kennis met twee nieuwe artsen, de charismatische Brits-Aziatische moslim Samir Hasan en het toonbeeld van een jonge, bevoorrechte Indiase vrouw Nikita (Niki) Sharma. Zoals alle families heeft ook deze medische familie haar ups en downs, maar toch zijn ze gebonden door verplichtingen tegenover hun patiënten en hun liefde voor elkaar.

'Ghosts' seizoen 2 gaat zondag 3 juli in première om 18.45 uur op BBC First

De terugkeer van de enorm succesvolle sitcom 'Ghosts', geschreven en gecreëerd door de sterren van Horrible Histories en de makers, schrijvers en sterren van de fantasie-komedie Yonderland, keert terug voor zijn tweede seizoen.

Terwijl de deuren van het bouwvallige landhuis Button House weer opengaan, ontstaan vreemde dagelijkse routines in het chaotische huis waar levende bewoners het huis delen met rusteloze geesten. Het plan van Alison en Mike om hun onverwachte erfenis om te toveren in een bruisend luxehotel is nog steeds een verre droom. Zou het inzetten van hun groep spookachtige huisgenoten het geld kunnen opleveren dat ze nodig hebben - of creëren ze zo nog meer chaos?

'Ghosts' seizoen 3 gaat in première op zondag 24 juli om 19.20 uur op BBC First

Deze zeer succesvolle sitcom is terug voor een derde seizoen, die de komische chaos volgt van een gedeeld huis tussen levende bewoners en rusteloze geesten.

In dit nieuwe seizoen werken Alison en Mike hard om hun droom van een nieuw hotel waar te maken. Maar wanneer een onverwachte bezoeker in Button House arriveert, met een verbazingwekkende openbaring, trekt Alison alles in twijfel wat ze dacht te weten. De inwonende geesten reageren met gemengde gevoelens van angst, wantrouwen en - in sommige gevallen - blijdschap. Ondertussen is Mike meer gedreven dan ooit om Button House op de kaart te zetten.

In juli kun je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Signora Volpe' elke vrijdag om 21.00 uur tot 8 juli

'The Outlaws' elke maandag om 21.00 uur tot 11 juli

'Sherwood' elke zondag om 21.00 uur als onderdeel van BBC First Finds, tot 24 juli

'Sanditon' elke donderdag om 21.00 uur tot 28 juli