'Opsporing Verzocht' live vanuit Terborg: coldcase heropend

Op 9 oktober 2000 werd de 34-jarige Tonny ter Horst doodgeschoten op de Industrieweg in Terborg. Tonny had het ongeluk twee vluchtende overvallers op straat tegen te komen. Ze schoten hem zonder pardon van dichtbij neer.

Tonny stierf in de armen van zijn zus, die het geluid van de schoten had gehoord vanuit haar huis. In 2020 werd de zaak op de coldcase-kalender gezet en kreeg het onderzoeksteam nieuwe informatie binnen waardoor de zaak opnieuw werd bekeken en heropend.

Broer slachtoffer: 'De mensen hier in de omtrek die weten wat, dat weet ik 100% zeker’'

Het onderzoeksteam vermoedt dat de mannen die Tonny in 2000 om het leven brachten destijds, uit de regio van Terborg kwamen. Zij zouden inmiddels begin vijftig moeten zijn. Opsporing Verzocht zendt morgen vanuit Terborg uit om de plaatselijke bevolking maximaal te betrekken bij het onderzoek.'

Eindredacteur Anniko van Santen: 'De sleutel om deze coldcase op te lossen, ligt mogelijk in deze omgeving. Misschien dat mensen dachten dat de zaak was opgelost omdat er ooit verdachten zijn aangehouden, maar er is nooit iemand veroordeeld. Dat is onverteerbaar. We helpen graag mee bij deze ultieme poging om voor gerechtigheid te zorgen.'

Reconstructie, interview met broer en Mobiel Media Lab

Dinsdag wordt vanuit centrum de Rietborgh live uitgebreid aandacht besteed aan de dood van Tonny. Er is een nieuwe reconstructie gemaakt rond het misdrijf en er worden ook fragmenten getoond uit de recontructie die al in 2000 werd uitgezonden. Tonny’s broer Gerard vertelt over de impact op zijn familie en een woordvoerder van de politie deelt de laatste inzichten over de daders. Morgen zal de politie-truck van het Mobiel Media Lab in Terborg en Doetinchem zijn. Het onderzoeksteam vraagt zo ook in de directe omgeving om hulp van inwonenden en die kunnen - als ze dat willen - meteen met de politie praten over de zaak.

Recente onderzoeken

Naast de coldcase is er ook aandacht voor recente onderzoeken waarbij hulp van het publiek nodig is. Zo worden beelden getoond van oplichters, een rondreizende bende en een overval. Mensen kunnen voor alle zaken contact opnemen met de opsporingstiplijn van de politie.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.