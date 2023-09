Nieuw seizoen 'Van Onschatbare Waarde' met Dionne Stax bij MAX

Dinsdag 26 september is het MAX-programma 'Van Onschatbare Waarde' terug. Verkopers van bijzondere en waardevolle spullen krijgen de kans om hun object te verkopen aan één van de zes experts.

Eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg meer terug. De presentatie is in handen van Dionne Stax.

In het nieuwe seizoen van 'Van Onschatbare Waarde' opent Paleis Soestdijk opnieuw haar deuren voor het programma. De experts verheugen zich op de komst van verkopers met bijzondere objecten.

Nieuwe experts

We verwelkomen dit seizoen twee nieuwe experts: de broers Sebastiaan en Roeland Kramer. De handel in antiek is de broers Kramer met de paplepel ingegoten. Van Delfts blauw, glazen, sieraden, tafelzilver en bodemvondsten tot antieke klokken en horloges; de broers zijn echte alleseters. Verder zijn experts Arnold Wegh, Bert Degenaar, Bas Jonker en Bianca Frölich weer te zien.

Aflevering 1 - dinsdag 26 september 2023

Lodewijk is de eerste verkoper in dit nieuwe seizoen. Hij heeft een 17e eeuws schilderij meegenomen. Stuk voor stuk zijn de experts onder de indruk, maar wie gaat het bedrag betalen dat Lodewijk in zijn hoofd heeft?

Olly is 95 jaar oud en al 65 jaar werkzaam als restaurateur. De ivoren krab die hij wil verkopen stond - zolang hij zich kan herinneren - in het atelier van zijn vader. Wie van de experts slaat zijn slag en gaat met deze krab naar huis?

'Van Onschatbare Waarde', vanaf dinsdag 26 september om 21.30 uur bij MAX op NPO 1.