Nieuw seizoen EO-programma 'Enkeltje Verweggistan': hoe is het om te emigreren?

In 'Enkeltje Verweggistan' volgen EO-presentator Anne Appelo en Tatum Dagelet kinderen die op het punt staan om te emigreren. Van Spanje tot Griekenland, en van JordaniŽ tot Botswana.

Hoe is het om een totaal nieuw leven te beginnen? Om nieuwe vrienden te maken? 'Enkeltje Verweggistan' is een leerzaam EO-programma over cultuurshocks, nieuwe hobby’s zoeken en je verkering achterlaten.

EO-presentator Anne Appelo: 'Dit jaar mocht ik een aantal kinderen volgen die een spannend en nieuw avontuur aangingen door te verhuizen naar het buitenland. Wat ik mooi vond om te zien is dat elk kind anders omgaat met zo’n belangrijke en grote gebeurtenis in hun leven. Van het afscheid van vriendjes in Nederland tot een heel nieuw leven opbouwen in het buitenland. Je maakt het allemaal mee in een mooi nieuw seizoen van Enkeltje Verweggistan.'

Jordanië, de Azoren en Botswana

De negenjarige Brabantse Isabel, de twaalfjarige Jalize en de negenjarige Guy verhuizen allemaal ver van het ‘platte’ Nederland vandaan. Isabel gaat in de grote hoofdstad van Jordanië, Amman, wonen. Hoe is het voor haar om van de polder in de chaos van een drukke wereldstad terecht te komen?

Jalize is een echte surfchick en dat is ook de reden dat ze verhuist naar de Azoren. Haar konijn Charlie moet ze achterlaten en dat zorgt voor de nodige tranen. Guy verhuist naar Afrika waar hij midden op de Savanne gaat wonen. Kan hij wennen tussen de gevaarlijke tijgers en olifanten?

Liever terug naar Nederland?

Anne Appelo en Tatum Dagelet volgen de gezinnen in het EO-programma tijdens de slotperiode in Nederland, tijdens het inpakken van de spullen en het afscheid nemen van hun vrienden en familie. De kinderen doen zelf verslag van de verhuizing en hoe het gaat op hun nieuwe adres. Lukt het om te wennen op de nieuwe school en de vreemde taal? Anne en Tatum videobellen de gezinnen om bij te kletsen. De eindvraag is: willen ze daar blijven of toch liever terug naar Nederland?

'Enkeltje Verweggistan' is vanaf 17 maart wekelijks te zien rond 17.30 uur bij de EO op NPO Zapp.