Nieuw bij RTL in maart

De RTL-zenders hebben ook in maart heel wat nieuws in petto. Graag geven we je hier een overzicht van alles wat je de komende maand mag verwachten.

'De Verraders'

In dit avontuurlijke spelprogramma strijden twintig BN’ers in een prachtig Frans chateau om de grote zilverschat. Onder deze twintig kandidaten bevinden zich weer enkele Verraders die er alles aan zullen doen om het zilver voor zichzelf te houden. De andere kandidaten zijn de Getrouwen en zij doen er alles aan om de Verraders te verbannen. Want de Verraders deinzen er niet voor terug om iedereen tegen elkaar uit te spelen en iedere nacht een Getrouwe te 'vermoorden'.

'De Verraders' is vanaf vrijdag 3 maart wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Beat The Champions'

Quizliefhebbers krijgen onder leiding van Chantal Janzen de ultieme kans om solo te strijden tegen een team van vijf superquizzers, elk met grootse algemene kennis. Elke kandidaat neemt het op tegen deze Champions in een race tegen de klok. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen, hoe meer geld er gewonnen kan worden. Wie lukt het in zijn eentje al deze Champions te verslaan?

'Beat The Champions' is vanaf zondag 5 maart wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Ontvoerd'

'Ontvoerd' komt terug met alweer het achtste seizoen! In deze nieuwe reeks reizen John van den Heuvel en zijn team af naar verschillende landen om ouders met hun ontvoerde kind(eren) te herenigen. Elke reis lopen de spanningen hoog op. Lukt het de observanten de kinderen te lokaliseren zonder op te vallen? En vinden John van den Heuvel en zijn team een geschikt moment om de ouder met zijn of haar kind(eren) na jaren te herenigen?

'Ontvoerd' is vanaf dinsdag 14 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Race Across The World'

In dit gloednieuwe programma reizen vijf koppels onder leiding van Martijn Krabbé over land door Latijns-America. Bankpassen en mobiele telefoons zijn ingeleverd, er mag niet gevlogen worden en ze beschikken over een beperkt budget. De reis start in de grootste stad van het noordelijk halfrond - Mexico-City - en eindigt ruim 14.000 km verder in de zuidelijkste stad ter wereld - Ushuaia.

'Race Across The World' is vanaf woensdag 15 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL4.

'Alles Is Muziek'

Een nieuwe, dolkomisch muzikale show voor het hele gezin. Twee teams van BN’ers strijden in verschillende spelrondes om uiteenlopende alledaagse voorwerpen, waarmee ze in de finale een hitsong uit moeten voeren. In een aantal rondes doen de deelnemers hun uiterste best voorwerpen te bemachtigen die ze zo hard nodig zullen hebben in de finale. De presentatie is in handen van Marieke Elsinga.

'Alles Is Muziek' is vanaf donderdag 16 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL4.

'BEAU'

Dagelijkse talkshow waarin Beau van Erven Dorens, op geheel eigen wijze, de dag doorneemt met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

'BEAU' is vanaf maandag 20 maart op maandag tot en met donderdag te zien om 22.00 uur. En is op vrijdag rond de klok van 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films met John Travolta

Maart start je bij RTL 7 goed met de beste films van John Travolta. Van ‘Speed Kills’ tot ‘Face/Off’ en ‘I Am Wrath’, je ziet het vanaf vrijdag 3 maart tot en met zondag 5 maart.

Champions League

Op 7, 8, 14 en 15 maart zie je bij RTL 7 weer wedstrijden van de Champions League.

Highlights RTL 8

In deze maand kun je bij RTL 8 genieten van onder andere de tv-premières van de romantische drama ‘The Secret: Dare to Dream’ met Katie Holmes in de hoofdrol en de romcom ‘Love, Weddings& Other Disasters’ met Oscarwinnaars Diane Keaton en Jeremy Irons.