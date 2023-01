Nieuw bij RTL in januari

Honderd quizfanaten, een gigantische LED-vloer verdeeld in honderd gelijke vlakken met elk een eigen kenniscategorie en een prijs van maar liefst 100.000 euro: dat is 'The Floor'!

In deze gloednieuwe spelshow nemen honderd kandidaten het onder begeleiding van presentator Edson da Graça tegen elkaar op in quiz-duels. Elke deelnemer staat op zijn eigen vlak. Het doel van 'The Floor'? De hele vloer veroveren! Wie weet het meest over elke categorie? Wie weet als enige over te blijven, verovert de hele vloer en loopt weg met een ton?

'The Floor' is vanaf zondag 8 januari elke week om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'DNA Singers'

Is zangtalent erfelijk? Ben je als je de neef van Ilse de Lange of zus van Mart Hoogkamer automatisch gezegend met een goede zangstem? In 'DNA Singers', gepresenteerd door Art Rooijakkers, treden onbekende zangers op die familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Aan teamcaptains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge de taak om te raden van wie de onbekende op het podium familie is.

'DNA Singers' is vanaf donderdag 12 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'De Perfecte Verbouwing'

Woonprogramma waarin deelnemers ontwerpen van hun gewenste verbouwing te zien krijgen in virtual reality, gepresenteerd door Nicolette Kluijver. Dankzij VR worden ze geholpen om door hun huis heen te kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Niet een maar twee architecten nemen het tegen elkaar op en maken elk een ontwerp voor hen. Wiens ontwerpt wint? En, nog belangrijker, hoe mooi en 'perfect' wordt de verbouwing?

'De Perfecte Verbouwing' is vanaf maandag 2 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Jinek'

Dagelijkse talkshow waarin Eva Jinek met de hoofdrolspelers uit de actualiteit het gesprek van de dag voert. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij.

'Jinek' is vanaf maandag 2 januari elke werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

'Married At First Sight'

In realityprogramma 'Married At First Sight' worden singels die elkaar nog nooit eerder hebben gezien aan elkaar gematcht door wetenschappelijk onderzoek. De deelnemers, die door een team van experts aan elkaar gekoppeld zijn, zien elkaar voor het allereerst op hun bruiloft. Onder leiding van presentator Carlo Boszhard wagen zij een sprong in het diepe en gaan zij de uitdaging aan.

'Married At First Sight' is vanaf 3 januari elke dinsdag en woensdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Chantals Pyjama Party'

In het programma 'Chantals Pyjama Party' doet het publiek in hun mooiste pyjama mee met allerlei spellen. Chantal Janzen maakt er wekelijks een gezellige en energieke TV-show van, waarin de mensen uit het publiek de grote sterren zijn. Iedereen in de studio maakt kans om geselecteerd te worden voor de meest uiteenlopende spellen. Alle deelnemers hebben hetzelfde doel: het halen van de finale. Daarin spelen de winnaars voor een fantastische reis.

'Chantals Pyjama Party' is vanaf vrijdag 6 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Weet Ik Veel'

Kennisquiz waarin Beau van Erven Dorens wekelijks het vuur aan de schenen legt van drie BN'ers. Zij banen zich een weg door 50 kennisvragen om uiteindelijk een mooi rapportcijfer te krijgen. De studio is gevuld met leergierige studenten die strijden om de knapste kop van de avond te worden. Thuis kun je meespelen met de 'Weet Ik Veel'-app om je te meten met de BN'ers en de studenten en mooie prijzen te winnen!

'Weet Ik Veel' is vanaf zaterdag 7 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Renze Op Zaterdag/Zondag'

Talkshow waarin Renze Klamer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers uit het nieuws en in de actuele onderwerpen uit het weekend duikt. Deze weekendshows vanuit een nieuwe studio hebben een geheel eigen karakter, met meer nadruk op muziek en entertainment.

'Renze Op Zaterdag/Zondag' is vanaf 7 januari elke zaterdag om 21.45 en elke zondag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

'Big Brother'

Realityprogramma waarin een groep wildvreemde mensen 24/7 door camera’s wordt gevolgd in het 'Big Brother'-huis. De bewoners worden op de proef gesteld met spellen en uitdagingen, waarop óók de kijker invloed heeft.

'Big Brother' is vanaf maandag 9 januari elke werkdag om 20.30 uur en elke zaterdag om 20.00 te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films: 'Taken'

In januari start je bij RTL 7 het jaar goed met de 'Taken'-trilogie met Liam Neeson. Dus zorg ervoor dat je vanaf maandag 23 januari klaarzit bij RTL 7.

'RTL 7 Films: Taken' is op 23, 24 en 25 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 7.

RTL 7 GP: Dakar

Verslag van de legendarische Dakar-woestijnrally. Niet alleen het laatste nieuws komt aan bod, maar ook zijn er spectaculaire beelden te zien van de die dag afgelegde route.

'RTL 7 GP: Dakar' is vanaf zaterdag 31 december dagelijks om 19.30 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8

RTL 8 Films: Winter Romance

Vanaf maandag 2 januari keert het thema Winter Romance terug bij RTL 8. Tot en met woensdag 25 januari staan de films in het teken van romantiek in een winterse setting.

'RTL 8 Films: Winter Romance' is vanaf 2 januari elke maandag t/m woensdag om 20.30 uur te zien bij RTL 8.