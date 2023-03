KRO-NCRV's 'Spoorloos': Eline wil ook haar vader

Eline is ontstaan uit een affaire van haar Colombiaanse moeder Flor Maria met de man van haar zus. Na de bevalling stond Flor Maria haar dochtertje af ter adoptie. Ze vertelde tegen niemand wat haar overkomen was.

Toen Eline haar in 2012 zocht via 'Spoorloos', moest de ontmoeting dan ook in het geheim plaats vinden. Ook de jaren daarna verliep het contact moeizaam en daarom wil Eline nu ook op zoek naar haar biologische vader. Volgens Flor Maria ging hij ervandoor toen ze hem vertelde dat ze van hem zwanger was. Hij zou dan ook niet weten dat Eline geboren is en ter adoptie is afgestaan. Derk Bolt ging op zoek naar de vader van Eline.

