KRO-NCRV's 'Kruispunt De Verschilmakers': Franke Remerie

Franke Remerie zag het met lede ogen aan; het Nederlandse landschap veranderde en werd eentoniger. Om daar verandering in te brengen bedacht hij 'Land van Ons', een coŲperatie waar meer dan 23000 mensen lid van zijn.

De leden leggen geld in waarmee landbouwgrond wordt aangekocht in het hele land. Op die percelen herstelt Land van Ons de biodiversiteit. Dat komt vaak neer op het aanleggen van heggen, houtwallen, inheemse bloemensoorten, paddenpoelen en het land zelf blijft boerenland.

Verschilmaker en visionair Franke Remerie kreeg al veel mensen op de been met dit initiatief. 'Het is een zaak van lange adem, maar hopelijk brengen we iets teweeg voor de volgende generaties in Nederland. Voor mij is dat de vertaling van rentmeesterschap', aldus Remerie. Zo hoopt Franke zijn kinderen en kleinkinderen ook iets hoopvols na te laten.

Ergernis

Organisatieadviseur en bestuurder Remerie, die in de jaren negentig initiatiefnemer was van de Treintaxi, ontwikkelde zijn plannen nadat hij zich al jarenlang ergerde aan het eentonige landschap in Nederland. Als hij thuiskwam uit zijn werk bleef hij daarover mopperen totdat zijn echtgenoot Nelleke opperde: 'Misschien moet je daar eens iets aan gaan doen.' Zo ontstond de coöperatie ‘Land van Ons’. Steeds meer percelen worden aangekocht en steeds meer boeren en vrijwilligers raken enthousiast om het land op een biologische, biodynamische manier te bewerken en zorg te dragen voor de biodiversiteit. Inmiddels is Franke Remerie bijna dag en nacht in touw voor Land van Ons en er is bijna geen plekje in Nederland waar hij niet is wezen kijken.

Doorgeven

'Kruispunt' volgt naast Remerie ook onder andere boer Kees Sijbenga uit Drenthe die een stuk land beheert van de coöperatie. 'Met de natuur samenwerken is gewoon vele malen mooier', zegt Sijbenga, die ervan overtuigd is dat je de aarde op een goede manier moet doorgeven wat volgens hem ook betekent dat je goed bent voor dieren. Sijbenga: 'Bij industriële landbouw is het: 'altijd meer'. Wij als biologische en biodynamische boeren produceren een goed stuk voedsel voor de mensen. De denkwijze is anders.'

