Kim Feenstra trapt seizoen 10 van 'Vier Handen Op Eén Buik' af

Wanneer je zwanger bent komt er veel op je af en zit je vol vragen. Hoe ga je om met het veranderen van je lichaam? Voor wat voor keuzes kom je te staan? En wat als je niet zwanger bent van n, maar van twee kindjes?

In alweer het tiende seizoen van ‘Vier Handen Op Eén Buik’ volgen we aanstaande moeders die laten zien hoe zij zich voorbereiden op de komst van hun kindje. De bekende moeders kunnen dankzij hun ervaring met het ouderschap de tienermoeders als geen ander aanmoedigen in deze bijzondere en spannende tijd. Sanne Vogel, Kim Feenstra, Isa Hoes, Soundos El Ahmadi, Channah Koerten, Nienke Plas, Bobbi Eden en Dyantha Brooks beleven samen met de moeders-in-spé de periode van voor, tijdens en na de bevalling.

De baby of haar vriend

In de eerste aflevering staat Shylena (19) voor een belangrijke keuze als ze erachter komt dat ze zwanger is. Doordat haar vriend totaal niet blij is met de zwangerschap moet ze kiezen voor de baby of haar vriend. Shylena kiest voor de baby en komt er alleen voor te staan. Ze besluit daarom om weer bij haar moeder te gaan wonen. De moeder van Shylena heeft het niet makkelijk. Ze kampt al jaren met een vorm van kanker. Model, fotograaf en moeder Kim Feenstra ondersteunt Shylena op weg naar en na de bevalling.

Kim Feenstra: 'Ik doe mee met ‘Vier Handen Op Eén Buik’ omdat ik het een heel mooi programma vind. Bijzonder, rauw, open en echt. Ik hoop dat ik met mijn levenservaring en kennis iemand anders kan motiveren en inspireren.'

'Vier Handen Op Eén Buik’, vanaf 29 augustus om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.