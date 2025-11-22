Jurre Geluk reist verder door Brazilië in '3 Op Reis'

Jurre Geluk reist verder door Brazilië en bezoekt het paradijselijke Ilha de Boipeba. Hij duikt in het ritme van het eiland dat gevormd is door haar tradities en indrukwekkende natuur.
Hij ontdekt de mangrovebossen en ontmoet Afro-Braziliaanse gemeenschappen die hun cultuur levend houden met muziek, drums en dans. Als afsluiter wordt hij uitgenodigd op een cacaoplantage, diep verscholen in het regenwoud van Boipeba.
Nienke reist verder door Griekenland. Ze ontdekt per mountainbike de unieke natuur van de Sporaden. Ook doet ze iets wat niet veel mensen kennen: seatrekking.
