Jurre Geluk reist verder door Brazilië in '3 Op Reis'

zaterdag 22 november 2025
© BNNVARA

Jurre Geluk reist verder door Brazilië en bezoekt het paradijselijke Ilha de Boipeba. Hij duikt in het ritme van het eiland dat gevormd is door haar tradities en indrukwekkende natuur.

Hij ontdekt de mangrovebossen en ontmoet Afro-Braziliaanse gemeenschappen die hun cultuur levend houden met muziek, drums en dans. Als afsluiter wordt hij uitgenodigd op een cacaoplantage, diep verscholen in het regenwoud van Boipeba.


'3 op Reis', zondag 23 november om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 23 november 2025 om 19u45  »
NPO 3
Jurre reist verder door Brazilië. Hij duikt in het ritme van het eiland Ilha de Boipeba, ziet mangrovebossen en ontmoet Afro-Braziliaanse gemeenschappen. Als afsluiter gaat hij naar een cacaoplantage.
Woensdag 26 november 2025 om 23u40  »
NPO 3
Zondag 30 november 2025 om 19u45  »
NPO 3
Nienke reist verder door Griekenland. Ze ontdekt per mountainbike de unieke natuur van de Sporaden. Ook doet ze iets wat niet veel mensen kennen: seatrekking.
Woensdag 3 december 2025 om 23u00  »
NPO 3
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Nieke kondigt met veel bravoure aan dat ze wil trouwen met nonkel Frans. Ze zal in een andere buurt een café openen en er samen met Frans en Henrieke gaan wonen. Met de hulp van moeder Lisa kan Nieke haar vader overtuigen om zich neer te leggen bij het feit dat nonkel Frans zijn nieuwe schoonzoon wordt. Aangezien dit zijn enige alternatief is om zijn kleinzoon Henrieke bij zich te houden, stemt Rik toe. Het grote slachtoffer van deze transactie wordt Stavros, voor wie er geen plaats meer overblijft in café De Lichttoren. Ida springt voor hem in de bres.

'Lili en Marleen', om 20.35 uur op VTM.

