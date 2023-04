Jasper Krabbé maakt een portret van Ernst Jansz

Schilder Jasper Krabbé maakt een portret van muzikant en bandleider Ernst Jansz, maar niet voordat hij Ernst goed heeft leren kennen.

Ze gaan samen terug naar het ouderlijk huis in Amsterdam waar Ernst opgroeide met zowel Chopin als Indonesische muziek. Op zijn geliefde Texel laat Ernst Jansz Jasper horen hoe belangrijk deze plek is voor zijn huidige band. Al deze indrukken probeert Jasper Krabbé mee te nemen in zijn werk met het doel om zo dicht mogelijk bij Ernsts kern te komen in het portret dat hij van hem maakt.

'Portretten van Krabbé', woensdag 19 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.