'Ik Vertrek' volgt het Franse avontuur van Dennis en Jelle

Cameraman Dennis (36) en software teamleider Jelle (35) verruilen het bruisend Eindhoven voor een slaperig Frans gehucht met 140 inwoners op leeftijd.

Het stel heeft hier een gedateerde camping met twintig staanplaatsen, vier chalets en twee mobile homes gekocht. Naast de camping nemen Dennis en Jelle ook een kroeg en supermarkt over. Het geheel staat al ruim twee jaar leeg en dat is in de staat ervan terug te zien: verschillende vloeren staan bol van het vocht, het poreuze dak lekt aan alle kanten en overal liggen resten van ongedierte. De problemen stapelen zich snel op, maar de mannen blijven positief en bouwen onverminderd door.

