Floortje reist naar de uithoeken van Zimbabwe, Japan en Noorwegen

Leven zoals de lokale gemeenschap dat doet in een zelfgebouwd huis van aarde in Zimbabwe, een kleinschalige olifantenopvang runnen in een afgelegen bergdorp in Thailand of naar het platteland van Japan verhuizen om je leven te wijden aan washi: de traditionele Japanse manier van papier maken.

In het negende seizoen van ‘Floortje Naar Het Einde Van De Wereld’ bezoekt Floortje Dessing wederom mensen die het roer radicaal hebben omgegooid voor een bestaan buiten de gebaande paden.

Floortje: 'Ook al is dit het negende seizoen dat ik maak, ik blijf het fascinerend vinden om mensen te spreken die bewust bezig zijn met een zinvolle invulling van hun leven, vaak ver weg van de jachtige westerse wereld die hen niet gelukkig maakt. Toch zijn de mensen die ik ontmoet nooit alleen op zichzelf gericht, maar doen ze hun best om de wereld om hen heen een stukje mooier te maken. Wat dit seizoen voor mij helemaal speciaal maakt is dat ik in de eerste aflevering eindelijk langsga bij een familie in Zimbabwe. Ik las zeven jaar geleden een artikel over leeuwenonderzoeker Brent, die samen met zijn vrouw Laurie en hun tienerzoon Oliver in het Hwange National Park in Zimbabwe woonde. In dit park werd in 2015 de grootste leeuw van Afrika gedood door een jager uit de VS en Brent sprak zich fel uit tegen het stropen van deze dieren. Nu, zeven jaar later, heeft hij naar aanleiding van deze gebeurtenis zijn leven omgegooid en woont hij zo zelfvoorzienend mogelijk in een klein zelfgebouwd huis van klei, in de natuur. Het gezin kiest er bewust voor om te leven zoals de lokale gemeenschap dat doet. Zo gaat zoon Oliver elke dag anderhalf uur lopend heen en terug naar de lokale school, een tocht die niet zonder gevaren is. Daarnaast spreek hij, naast Engels, ook vloeiend de lokale taal die bijna geen westerling spreekt. Het was voor mij een heel bijzonder verblijf en inspirerend om te zien hoe ze hun zoon grootbrengen op deze plek.'

Naast het gezin in Zimbabwe bezoekt Floortje ook de van oorsprong Nederlandse Rogier, die al meer dan veertig jaar op het Japanse eiland Shikoku woont. Als een van de weinige mensen in Japan beheerst hij nog de kunst van ‘washi’ papier maken, en dat als westerling. Ook gaat ze langs bij de Noorse Elena, die jarenlang op de westelijke Jordaanoever woonde en voor de VN werkte. Ze gooide haar leven drastisch om en kocht een afgelegen vuurtoreneiland in het noorden van Noorwegen, hier laat ze mensen kennis maken met het leven midden in de natuur.

Daarnaast reisde Floortje naar het grensgebied van Thailand en Myanmar om te logeren bij de Ierse Kerri die samen met haar man al sinds jonge leeftijd een bijzonder olifantenproject runt, waarmee ze een groot deel van de inwoners van het bergdorpje aan het werk houden. En Floortje gaat op reis naar een van de meest afgelegen bewoonde eilanden ter wereld; het van oorsprong Engelse eiland Pitcairn, midden in de stille oceaan. Er woont hier nog slechts een handjevol mensen dat grotendeels op leeftijd is. Floortje bezoekt hier Jaqui, die ze dertien jaar geleden daar ook al ontmoette, en ziet ze met eigen ogen hoe het mensen op het eiland hard moeten vechten voor hun bestaan. Door de vergrijzing lijkt het erop dat de inwoners van het eiland, tegen hun zin, binnen afzienbare tijd geëvacueerd zullen gaan worden.

'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld', vanaf 26 oktober iedere donderdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.