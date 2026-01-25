'Floortje naar het Einde van de Wereld' reist af naar Ecuador

Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
zondag 25 januari 2026

Floortje Dessing reist naar het Ecuadoriaanse jungledorpje Puerto el Carmen de Putumayo, aan de grens met Colombia. Hier ontmoet ze de Nederlandse tropenartsen Jacob en Carolien.

Diep in het Amazonegebied runnen zij het enige ziekenhuis van de regio, gevestigd in een voormalig internaat dat ze zelf ontwikkelden met hulp van vrijwilligers en donaties uit Nederlandse ziekenhuizen. Floortje ziet hoe het stel, in deze ruige omgeving waar het gevaar nooit ver weg is, dag en nacht klaarstaat voor de lokale bevolking en tegelijkertijd hun twee jonge kinderen opvoedt.


'Floortje naar het Einde van de Wereld', maandag 26 januari om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.


Floortje Dessing bezoekt het Ecuadoriaanse dorp Puerto el Carmen de Putumayo, waar tropenartsen Jacob en Carolien het enige ziekenhuis van de regio runnen en hun kinderen opvoeden in de jungle.

