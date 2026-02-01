'Floortje naar het Einde van de Wereld' is in Botswana

Floortje Dessing reist naar het Afrikaanse Botswana. Daar ontmoet ze de Nederlandse vrienden Bart, Berry en Jamal, die elkaar al bijna vijftig jaar kennen.

Vlak bij de eenzame en ruige Kalahariwoestijn hebben zij samen een wildreservaat opgezet, waar zij de meest uiteenlopende wilde diersoorten herintroduceren.

Floortje hoort hun unieke verhaal over hoe dit gigantische project is ontstaan. Ook gaat ze met hen mee om een aantal bedreigde neushoorns op te halen, die een nieuw onderkomen krijgen in het reservaat.

'Floortje naar het Einde van de Wereld', maandag 2 februari om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.