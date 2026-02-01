Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Floortje naar het Einde van de Wereld' is in Botswana

zondag 1 februari 2026

Floortje Dessing reist naar het Afrikaanse Botswana. Daar ontmoet ze de Nederlandse vrienden Bart, Berry en Jamal, die elkaar al bijna vijftig jaar kennen.

Vlak bij de eenzame en ruige Kalahariwoestijn hebben zij samen een wildreservaat opgezet, waar zij de meest uiteenlopende wilde diersoorten herintroduceren.


Floortje hoort hun unieke verhaal over hoe dit gigantische project is ontstaan. Ook gaat ze met hen mee om een aantal bedreigde neushoorns op te halen, die een nieuw onderkomen krijgen in het reservaat.

'Floortje naar het Einde van de Wereld', maandag 2 februari om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.



Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Kijktip van de dag

'Konvooi' (Play)

Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.

'Konvooi', om 20.00 uur op Play.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:00
    Sporza: Baanwielrennen
    00:45
    Journaallus
  • 15:50
    Sporza: UEFA Futsal Euro 2026
    00:40
    90 minutes
  • 16:30
    Pudding T
    21:00
    Geen uitzending
  • 17:10
    Erfgenaam Gezocht
    06:00
    Vegesauriërs
  • 14:00
    Darts
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 17:15
    The Big Bang Theory
    01:45
    Geen uitzending
  • 17:05
    All New Traffic Cops
    00:10
    60 Days In
  • 16:45
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 17:15
    SOS Piet
    01:00
    The Golden Girls
  • 17:05
    Nonkels
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 16:50
    Criminal Minds
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:10
    Family Matters
    00:35
    Bar Rescue
  • 17:10
    Komen eten
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 17:05
    Cold Justice
    00:15
    Family Law
  • 17:21
    CEO van mijn leven
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:27
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 16:45
    Bon Appetit
    00:05
    Guten Appetit
  • 17:15
    Murdoch Mysteries
    00:40
    Marie Antoinette
  • 17:05
    Law & Order: Organized Crime
    00:15
    The Resident
  • 16:15
    NOS Studio Sport Live
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 17:10
    Pauscast
    00:25
    Nieuwsuur
  • 17:25
    Hein
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe