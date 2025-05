EOdoc 'Omarm Me': aangrijpend en ontroerend verhaal over de wil tot leven

Freek is 21 jaar en heeft dromen zoals elke jongere van zijn leeftijd. Maar waar zijn vrienden en leeftijdsgenoten hun eigen pad kunnen kiezen, zit Freek vast in een rolstoel.

Lopen, praten, eten – niets gaat vanzelf. Met zijn verstand is niets mis en met de liefdevolle steun van zijn familie en vrienden probeert hij het leven voluit te leven. Voor bijna alles is hij afhankelijk van anderen, maar juist in die afhankelijkheid wordt hij gedragen door de liefde en zorg van hen die hem omringen. In de EOdoc ‘Omarm Me van regisseur Wytzia Soetenhorst krijgt Freek een eigen stem, maar is dit genoeg om verder te willen leven?

In de ontroerende EO-documentaire 'Omarm Me' krijgt de 21-jarige zwaar lichamelijk beperkte Freek voor het eerst een stem – letterlijk. De documentaire laat horen wat zich al die jaren in zijn hoofd heeft afgespeeld: zijn gedachten, verlangens, twijfels en hoop. Maar ook zijn liefde en dankbaarheid voor zijn familie. Voor het eerst hoort zijn moeder wat Freek écht voelt en denkt.

Regisseur Wytzia Soetenhorst over Freek en de documentaire: 'Met 'Omarm Me' kan ik Freek eindelijk de kans geven te laten zien wie hij is en wat het betekent om te zijn zoals hij. Een unieke, grappige en toch ook gewone jongen, wiens verstand bepaald niet beperkt is. Met zijn verhaal kan ik laten zien hoe belangrijk het is om iedereen een volwaardige plek te geven in onze samenleving.'

Liefdevolle omgeving

Freek groeit op in een warme en liefdevolle familie. Zijn moeder, Stephanie, doet haar uiterste best om Freek een zo normaal mogelijk leven te geven. Ook zijn neef Ruben en nicht Eva spelen een belangrijke rol in zijn leven. Ze gaan samen op vakantie, maken mooie herinneringen, en geven hem het gevoel écht omarmd te worden – precies zoals hij is.

Ondanks de liefdevolle zorg en steun van familie en vrienden, blijft Freeks verlangen naar zelfstandigheid groot. Hij wil zelf keuzes maken, zich ontwikkelen en zijn eigen leven vormgeven – net als zijn leeftijdsgenoten. Freek is slim en nieuwsgierig, en zijn wilskracht is indrukwekkend.

Een moeilijke start

Bij zijn geboorte kreeg Freek te maken met ernstig zuurstoftekort. Hij moest twintig minuten worden gereanimeerd en de artsen bereidden zijn ouders voor op het ergste. Als hij zou overleven, was een beperking onvermijdelijk.

Uiteindelijk bleek Freeks verstand volledig intact, maar zijn lichaam zwaar aangetast. Hij kreeg de diagnose cerebrale parese: een hersenbeschadiging waardoor de aansturing van zijn spieren verstoord is. Sindsdien leeft hij met een ernstige lichamelijke handicap, terwijl hij alles om zich heen volledig begrijpt.

Menselijk verhaal

EO-hoofdredacteur journalistiek en documentaires Hans van der Linden: 'Het verhaal van Freek gaat over geloof, hoop en liefde en de wil om het schijnbaar onmogelijke proberen mogelijk te maken. Het is een aangrijpend verhaal over de wil tot leven, het opeisen van autonomie en een gelaagde zoektocht naar zingeving. Wat gebeurt er in het hart en hoofd van Freek als geloof, hoop en liefde – ondanks alles – niet volstaan? Als volwaardig leven zoals Freek zich dat voorstelt niet haalbaar lijkt te zijn? Als fysieke en mentale pijn de wil tot leven meer en meer ondermijnt? Vragen die Freek - terwijl hij volop leeft - onder ogen durft te komen, moet beantwoorden en waarvan de conclusie voor de kijker overrompelend kan zijn. Freek omarmde het leven - zijn verhaal omarmt ons.'

De EO-documentaire 'Omarm Me' laat zien wie Freek werkelijk is – niet als jongen met een beperking, maar als mens met een verhaal.

'Omarm Me' is donderdag 22 mei te zien om 22.20 uur bij de EO op NPO 2. De documentaire is geproduceerd door DOCS by Pupkin. Deze documentaire is tot stand gekomen met een bijdrage van het CoBO fonds.