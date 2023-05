'EO Blauw Bloed' presenteert: 'Charles R: the making of a monarch'

Zaterdag 6 mei is het dan eindelijk zover: De kroning van Charles tot koning. In de documentaire 'Charles R: The making of a monarch' wordt het verhaal verteld van koning Charles III, de koning die meer dan 70 jaar moest wachten op de troon.

In verloren gewaande audio-opnamen spreekt de prins over allerlei onderwerpen. De persoonlijke documentaire is zaterdagavond te zien bij de EO op NPO 1

De afgelopen 70 jaar is bijna iedere stap die Charles deed vastgelegd. In nieuwsbeelden, zelf geschoten filmpjes, interviews en documentaires. Dat levert een diepgaande en onthullende terugblik op. In de documentaire is te zien hoe Charles zich vanaf zijn twintigste tot aan de dag van vandaag uitspreekt over de belangrijkste ervaringen in zijn leven. Ook spreekt hij over de mensen en gebeurtenissen die bepalend waren voor zijn beeld van de rol die hij vanaf zaterdag officieel gaat vervullen.

Kijkje in de ziel

Tirza van der Graaf, royalty-expert van het EO-programma 'Blauw Bloed': 'Het is uniek om op deze manier een kijkje in de ziel van de Britse koning te krijgen. Zaterdag is het eindelijk zover voor hem en komt hij na 70 jaar wachten op de troon. Met zijn 73 jaar is hij de oudste Britse monarch die aan het ambt begint. Via deze documentaire leren we hem nog persoonlijker kennen en begrijpen we beter hoe hij straks zijn koningschap invult en kleurt.'

Verantwoordelijkheid

Charles blikt terug op zijn jeugd, het leven thuis met zijn familie, zijn bijzondere opleiding, zijn eerste jaren als werkend lid van het koningshuis, zijn tijd in het leger en op de oorsprong van zijn hartstochtelijke steun voor de vele goede doelen waar hij zich als prins van Wales voor inzette. Charles was zich al van jongs af aan bewust dat hij zijn rol als troonopvolger zelf moest invullen en dat dat een taak was die veel verantwoordelijkheid met zich meebracht.

Verloren gewaand

De film laat zien hoe Charles zelf dacht over de zaken waar hij zich sterk voor maakte en die hem zo na aan het hart lagen. Ook zien we hoe zijn karakter en persoonlijkheid zijn gevormd en hoe hij zijn rol heeft vormgegeven. In verloren gewaande audio-opnamen spreekt de prins over allerlei onderwerpen, van de rol van de monarchie tot aan zijn eerste optredens in dienst van het land.

'EO Blauw Bloed presenteert: ‘Charles R: the making of a monarch’', zaterdag 6 mei om 19.05 uur bij de EO op NPO 1.