Dit zie je nu dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' worden vanavond beelden getoond van een overval op 14 februari op een Helmondse tabakszaak. De 60-jarige eigenaresse is inmiddels al vier keer overvallen.

Op de beelden is te zien hoe een vermoedelijk jonge man de vrouw in haar zaak aan de Azaleastraat met een wapen bedreigt en op het graf van zijn moeder zweert haar te vermoorden als ze geen geld geeft. De vrouw reageert echter niet hoe hij verwachtte... De politie-eenheid Oost-Brabant hoopt vanavond op snelle tips over de man en enkele andere concrete aanknopingspunten.

Duivels dilemma voor medewerkers bouwmarkt

Bij een overval op de Karwei in Capelle aan den IJssel hebben twee medewerkers voor een onmogelijke keuze gestaan. Ze probeerden een overvaller buiten te sluiten, terwijl die dader één van hun collega’s buiten onder schot hield. Doe je dan de deur open, zodat je geen alarm meer kan slaan of laat je je collega alleen met de man? In een interview vertelt een van de slachtoffers van deze overval op 25 januari aan de Hoofdweg over de gebeurtenissen. Ook is er beeld van de dader.

Overvallers kerven inwoner Alphen aan den Rijn met mes in borst

Voor het eerst deelt de politie details en beelden rond een bijzonder ernstige woningoverval in Alphen aan den Rijn. Daar werd een stel vijftigers in de nacht van 24 oktober in hun slaap overmeesterd door twee mannen. Zij waren waarschijnlijk via een open raam het huis aan de Kaninefatendreef binnengeklommen. Op foto’s van de Forensische Opsporing is goed te zien hoe de overvallers het hele huis doorzochten en zelfs een bank opensneden. Omdat ze blijkbaar dachten dat er geld te halen was, kerfden ze zelfs de bewoner met een mes in zijn borst. Beide overvallers zijn zowel voor als na de overval gefilmd.

Update CheckjeHack

Twee weken geleden vond er een grote internationale politie-actie plaats waarbij een website waarop criminelen gestolen persoonsgegevens verhandelden werd platgelegd. Ook in Nederland werden zeventien verdachten aangehouden. Op deze website Genesis Market lijken de gegevens van zo’n 50.000 Nederlanders te zijn aangeboden. De afgelopen periode deed de politie een dringende oproep aan burgers om via politie.nl/checkjehack te controleren of hun e-mailadres voorkwam in dit datalek. In de uitzending een update: hoeveel mensen hebben de check inmiddels gedaan en hoeveel slachtoffers zijn er inmiddels getraceerd?

Verder aandacht voor een inbraakgolf in en rond Venray en onder andere beelden van pinfraudeurs en winkeldieven.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 18 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.