Dit zie je deze week in 'Opsporing Verzocht'

Op zondagochtend 6 november is een 27-jarige medewerkster van een casino aan de Havermarkt in Breda ernstig geïntimideerd. Toen de vrouw 's ochtends vroeg na een lange werkdag en -nacht naar haar auto liep, werd ze overmeesterd.

Haar aanvaller wist waar haar auto stond, dwong haar die open te maken, en bedreigde de vrouw daarna met een pistool. Tijdens de autorit die volgde werd de vrouw verteld dat ze geld uit het casino moest halen. Als ze niet zou meewerken werd haar broertje iets aangedaan. Tijdens dat dreigement belde een tweede dader die voor het huis van dat broertje zichtbaar met een wapen stond te zwaaien. Op bewakingsbeelden uit de parkeergarage en het centrum van Breda is de bedreiging van de vrouw te zien. De politie hoopt dat er door de uitzending van 'Opsporing Verzocht', die door het WK Voetbal naar NPO 2 uitwijkt, goede tips over deze afpersing binnenkomen.

Actueel: man pleegt 3 overvallen binnen 10 dagen in Roosendaal

De politie in het Brabantse Roosendaal maakt zich grote zorgen over een overvaller. Deze man heeft tussen 16 november en afgelopen zaterdag al drie overvallen gepleegd. Daarbij dreigt hij niet alleen met een vuurwapen, hij schiet er ook daadwerkelijk mee. Van alle drie de overvallen zijn gelukkig bewakingsbeelden.

Ongeregeldheden Staphorst

Op zaterdag 19 juni kwam het tot ongeregeldheden in Staphorst toen sympathisanten van Kick Out Zwarte Piet daar wilden demonstreren. Door tegenstanders van die demonstratie werden de inzittenden van twee auto’s niet alleen bekogeld met eieren; de auto’s werden vernield, en er werd geprobeerd ze om te schudden. Afgelopen donderdag kregen vier verdachten een ultimatum: meld je, anders kom je dinsdagavond herkenbaar in Opsporing Verzocht. Vanavond duidelijke beelden van de mensen die niet uit zichzelf naar de politie stapten.

Overval Wassenaar: daders kwamen op fiets

Op maandag 24 oktober werd een 72-jarige bewoonster van een huis aan de Konijnenlaan in Wassenaar overmeesterd door drie overvallers. Ook de drie huisschilders die bij haar aan het werk waren, werden bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden achtergelaten. Vanavond nieuwe details: zo blijken de mannen de slachtoffers met een vloeistof te hebben overgoten, en zijn ze gefilmd toen ze per fiets richting het later overvallen huis gingen.

Daarnaast onder andere beelden van een zware mishandeling in Terneuzen en de eerste bewakingsbeelden van de man die vorige week dinsdag zwaargewond in een huis aan de Bakkerstraat in Eindhoven werd gevonden. De politie is dringend op zoek naar getuigen die het slachtoffer maandag 21 november nog zagen.

'Opsporing Verzocht', in verband met het WK-voetbal in Qatar, vanavond om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.