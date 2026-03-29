Dit staat op stapel bij STAR Channel in april
De vondeling Special Agent Will Trent van de GBI heeft een zware jeugd gehad in de jeugdhulpverlening. Hij wil anderen dit besparen en heeft het hoogste scoringspercentage bij de GBI.
NIEUW SEIZOEN
WILL TRENT S3
Kijk deze Disney+ serie vanaf 21 april, elke dinsdag om 20.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
THE EQUALIZER S5
Robyn McCall, een geheimzinnige oud-CIA-agent, moet al haar vaardigheden inzetten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 27 april, elke maandag om 20.00 op STAR Channel.
ONGOING
DOCTOR ODYSSEY
Max is de nieuwe scheepsarts aan boord van een luxe cruiseschip, waar het personeel keihard werkt én volop van het leven geniet. Wanneer het schip mijlenver uit de kust vaart, is het alle hens aan dek voor Max en zijn kleine maar indrukwekkende medische team. Samen krijgen ze te maken met unieke medische noodgevallen – en met elkaar – terwijl ze hun weg vinden in het leven en werk op zee.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 21 januari, elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.
ONGOING
TRACKER S2
Colter Shaw is een solitaire survivalspecialist met een moeilijk verleden die door het land reist om vermiste personen te vinden voor een beloning. Met hulp van zijn team neemt hij gevaarlijke klussen aan en gaat hij geen uitdaging uit de weg. Wat er ook gebeurt, Colter doet er alles aan om zijn missie te volbrengen.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 10 maart, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.
ONGOING
RIVALS
'Rivals' neemt je mee naar Groot-Brittannië in 1986, midden in de meedogenloze wereld van de televisie-industrie, waar volumineuze kapsels en torenhoge ambities het straatbeeld bepalen. De serie volgt een groep mannen en vrouwen die hun weg proberen te vinden in een omgeving waar macht, verleiding en rivaliteit hand in hand gaan. Deals worden gesloten in bestuurskamers én slaapkamers, loyaliteiten verschuiven voortdurend en niemand weet wie er uiteindelijk aan het langste eind trekt. Tussen al het strategische spel door ontstaat de vraag of er in een wereld die draait om eigenbelang toch ruimte is voor ware liefde.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 26 maart, elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.
ONGOING
GREY'S ANATOMY S10
'Grey’s Anatomy' is een medisch drama dat het leven volgt van een groep artsen in het Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle. Terwijl zij dagelijks levens proberen te redden, worstelen ze ook met hun eigen relaties, ambities en moeilijke keuzes. Werk en privé lopen voortdurend door elkaar, wat zorgt voor emotionele momenten en spannende situaties.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 29 maart, elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.
COMPETITIE
EUROJACKPOT KNVB BEKER
Op zondag 19 april wordt de finale van de Eurojackpot KNVB Beker gespeeld. Tijden worden t.z.t. bekend bekend gemaakt.
Karl Vannieuwkerke blikt samen met zijn gasten vooruit op de 110de editie van de Ronde van Vlaanderen. Wie volgt zondag 5 april de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar in Oudenaarde op?
'Vive le Vélo, Leve de Ronde', om 21.35 uur op VRT 1.