Deze week in 'Strijders'

Oud-commando's Ray Klaassens en Dai Carter nemen het tegen elkaar op onder het toeziend oog van presentator Jeroen van Koningsbrugge.

Ray en Dai zetten alles op alles om hun eigen team naar de overwinning te loodsen in een ultiem militair kampioenschap.

Bij aankomst op een verlaten vliegbasis in Bulgarije, het strijdtoneel, worden de teams direct geconfronteerd met hun eerste uitdaging: touwtrekken, of zoals de Engelsen het noemen, Tug of War. Ook laat Jeroen van Koningsbrugge direct Ray en Dai tegen elkaar strijden. Zonder team, een tegen een. Eenmaal aangekomen op het basiskamp, bestaande uit twee enorme hangars, ontdekken de teams al snel dat ook kwartiermaken onderdeel is van de competitie. Wie wint deze strijd? En wie moet er een teamlid naar de eliminatieronde in Terminus sturen?

