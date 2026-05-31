Zomerse avonturen in juni op Cartoon Network

Maak kennis met Lana, een pittige en eigenzinnige 12-jarige die geen uitdaging uit de weg gaat. Samen met haar kleurrijke bemanning doorkruist ze de Tien Rijken: een wereld vol verrassingen, verborgen schatten en mysterieuze wezens.

Lana Langbaard

Vanaf maandag 1 juni, elke schooldag om 18.00 uur

Gewapend met haar nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en haar grote liefde voor pannenkoeken, stort Lana zich van het ene avontuur in het andere.

Onderweg komt ze oog in oog te staan met bijzondere beesten, lost ze raadselachtige mysteries op en ontdekt ze plekken waar nooit iemand is geweest. Maar het zijn vooral de vriendschappen en de onverwachte wendingen die haar reis zo bijzonder maken.

Bereid je voor op een flinke dosis actie, humor en hartverwarmende momenten. Kijk vanaf 1 juni elke schooldag om 18:00 uur naar de nieuwe afleveringen van seizoen 1 van 'Lana Langbaard' op Cartoon Network en HBO Max.

'Verken de Kreek'

Vanaf maandag 22 juni, elke dag om 17.30 uur

Stap binnen in de wereld van de kreek, een plek waar fantasie tot leven komt en elke dag een nieuw avontuur brengt. Samen met Craig en zijn beste vrienden ontdek je verborgen paadjes, geheime plekken en ontmoet je de meest uiteenlopende figuren die de kreek hun thuis noemen.

Of het nu gaat om spannende missies, creatieve spelletjes of het oplossen van kleine en grote uitdagingen: in de kreek is niets te gek. Het is een wereld waar vriendschap centraal staat en waar verbeelding de grenzen bepaalt.

Laat je meeslepen door de speelse energie en de warme dynamiek van Craig en zijn vrienden.

'Verken de Kreek', vanaf maandag 22 juni elke dag om 17.30 uur op Cartoon Network.