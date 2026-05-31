Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Juni wordt één groot kijkfeest met je favoriete Cartoonito-vrienden

zondag 31 mei 2026
Foto: Boomerang - © Media Tornado 2022

'Batwheels' is een animatieserie vol actie, avontuur en humor met in de hoofdrol de meest heldhaftige en iconische voertuigen uit het DC-universum.

Bam, Bibi, Redbird, Buff en Batwing vormen een team die de krachten bundelen om het kwaad en de misdaad te bestrijden en de straten van Gotham City schoon te vegen. Samen kunnen ze alles aan!


Ben je klaar voor meer avonturen en het bestrijden van het kwaad? Kijk vanaf 8 juni elke dag om 14.55 uur naar seizoen 3 van 'Batwheels' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

BEN 10
MAANDAG 15 JUNI - ZONDAG 5 JULI

Tijdens een zomervakantie die eindeloos lang lijkt te duren ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens! Elk van de tien buitenaardse vormen heeft eigen krachten en beperkingen, waardoor Ben steeds moet kiezen welke transformatie het beste past bij de situatie.

Tijdens zijn avonturen komt hij oog in oog te staan met verschillende buitenaardse bedreigingen en mysterieuze vijanden, terwijl hij stap voor stap leert omgaan met de kracht van de Omnitrix.

Kijk vanaf 15 juni elke dag om 15.25 uur naar de avonturen van 'Ben 10' op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max!

JOUW ZOMERVAKANTIE MET MR BEAN  
MAANDAG 29 JUNI - ZONDAG 9 AUGUSTUS

De schoolbel gaat bijna voor de laatste keer en de zomervakantie komt eraan!

Ga mee met Mr Bean en Teddy op de gekste vakantie ooit in 'Jouw zomervakantie met Mr Bean'. Met eindeloos veel tijd om te spelen en avonturen te beleven met vrienden, zorgt Mr Bean voor chaos en gelach.

Maak je klaar voor gekke uitstappen, dingen die compleet verkeerd lopen en hilarische oplossingen. 

Kijk vanaf 29 juni elke dag om 8.00 uur naar Jouw zomervakantie met Mr Bean op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

Persbericht Cartoonito/Day One MPM
https://www.cartoonito.nl/
'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

