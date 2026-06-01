Joke Devynck dinsdag in 'Door de Bomen'

Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Joke Devynck stapt het bos in op een vreemd moment in haar leven. Tien dagen geleden is de tijd voor haar vanzelf stil komen te staan omdat haar papa plots is overleden.

Nog geen twee jaar na het verlies van haar mama, voelt ze zich voor het eerst in haar leven een wees. De natuur zet haar zintuigen op scherp en in de stilte van het bos vindt ze de rust om haar diepe verdriet toe te laten. Maar door de milde herinnering aan haar vrije kindertijd overvalt haar vooral een gevoel van grote dankbaarheid.

'Door de Bomen', dinsdag 2 juni om 20.40 uur op VRT 1.

Vind onze artikels makkelijker op Google!

Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.

Voeg TVvisie toe als

voorkeursbron in Google