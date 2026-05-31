Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 1 juni 2026 – aflevering 4611
Adam hoopt tevergeefs dat Olivia hem zijn leugen vergeeft. Na haar laatste afwijzing grijpt hij naar de whisky en vaart beschonken met een boot het meer op. Fanny kan nauwelijks geloven dat Kilian haar plots zegt dat hij Larissa boven alles liefheeft.
Dinsdag 2 juni 2026 – aflevering 4612
Sophia flirt met Christoph, maar hij verzekert Werner dat hij dat alleen doet om Sophia's vertrouwen te winnen. Fanny is verward wanneer ze de roos die ze aan Kilian gaf in de vuilnisbak vindt. Erik en Yvonne schieten de dronken Adam te hulp.
Woensdag 3 juni 2026 – aflevering 4613
Fanny en Yannik staan voor een raadsel over wat Kilians veranderde gedrag heeft kunnen veroorzaken. Werner kan Adam zijn leugen niet vergeven. Sophia is ervan overtuigd dat Christophs afwijzing door Yvonne wordt aangewakkerd en wil haar uit de weg ruimen.
Donderdag 4 juni 2026 – aflevering 4614
Alfons beseft hoeveel Werner lijdt onder Adams bedrog. Fanny en Yannik vermoeden dat Kilian gehypnotiseerd is. Wanneer ze dat willen testen, is Larissa hen voor. Yvonne wil een lening afsluiten voor een dure vintagecollectie, maar krijgt onverwacht nieuws.
Vrijdag 5 juni 2026 – aflevering 4615
Yvonne is opgelucht en dankbaar dat Christoph haar niet schuldig acht. Hij bespreekt met haar de mogelijkheid dat ze het slachtoffer is van Sophia's plannen. Hoewel de dokter Kilians hypnose heeft aangescherpt, vindt Larissa de situatie te gevaarlijk.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
