'Close Up' over de onvermoeibare actrice Shirley MacLaine

Ze brak door als onschuldige, jongensachtige maar ook sexy actrice en speelde tot op hoge leeftijd gelaagde rollen. De vele malen onderscheiden Shirley MacLaine is een uitgesproken actrice, schrijfster en danseres, bekend om haar behendige vertolkingen van charmante, excentrieke personages.
Van haar prille begin tot en met haar werk nu, alles komt voorbij in de documentaire. Intussen is de actrice 91 jaar en still going strong.
'Close Up: De onvermoeibare actrice Shirley MacLaine', dinsdag 30 december om 23.00 uur op NPO 2.
Close Up op tv
Zaterdag 3 januari 2026 om 07u45 »
Modeontwerper Elsa Schiaparelli was misschien wel de meest baanbrekende kunstenaar van de 20e eeuw. Kunstenaars uit het surrealisme zoals Salvador Dalí, Man Ray en Jean Cocteau waren haar vrienden en ze inspireerden haar in haar werk.
Dinsdag 30 december 2025 om 23u05 »
Donderdag 1 januari 2026 om 22u20 »
Het Waddengebied is een van de mooiste en uniekste natuurgebieden ter wereld. Regisseur Pieter-Rim de Kroon brengt het Waddengebied adembenemender dan ooit in beeld in deze prijswinnende film.
Vrijdag 2 januari 2026 om 13u50 »
Stephen Wilkes volgde fotograaf Jay Maisel maandenlang bij het ontruimen van zijn monumentale pand met een gigantische kunstverzameling in New York City. En passant vertelt Stephen over Jay's leven.
Maandag 5 januari 2026 om 22u40 »
De Amerikaanse Patricia Field is als fashion styliste het artistieke brein achter succesvolle Hollywood series als Sex and the City en Emily in Paris.