'Close Up' over de onvermoeibare actrice Shirley MacLaine

Ze brak door als onschuldige, jongensachtige maar ook sexy actrice en speelde tot op hoge leeftijd gelaagde rollen. De vele malen onderscheiden Shirley MacLaine is een uitgesproken actrice, schrijfster en danseres, bekend om haar behendige vertolkingen van charmante, excentrieke personages.

Van haar prille begin tot en met haar werk nu, alles komt voorbij in de documentaire. Intussen is de actrice 91 jaar en still going strong.

Modeontwerper Elsa Schiaparelli was misschien wel de meest baanbrekende kunstenaar van de 20e eeuw. Kunstenaars uit het surrealisme zoals Salvador Dalí, Man Ray en Jean Cocteau waren haar vrienden en ze inspireerden haar in haar werk.

Het Waddengebied is een van de mooiste en uniekste natuurgebieden ter wereld. Regisseur Pieter-Rim de Kroon brengt het Waddengebied adembenemender dan ooit in beeld in deze prijswinnende film.

Stephen Wilkes volgde fotograaf Jay Maisel maandenlang bij het ontruimen van zijn monumentale pand met een gigantische kunstverzameling in New York City. En passant vertelt Stephen over Jay's leven.