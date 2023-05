Carrie ten Napel en Dionne Stax naar Griekenland, Portugal en Kroatië in 'Droomhuis Gezocht'

MAX zendt drie nieuwe afleveringen uit van 'Droomhuis Gezocht'. Carrie ten Napel en Dionne Stax helpen Nederlanders bij hun zoektocht naar een droomhuis in het buitenland.

In de eerste aflevering staan Judith en Jan Willem centraal. Zij zoeken, met hulp van Carrie, een nieuw onderkomen op het Griekse eiland Poros of in het nabijgelegen Galatas. Dionne laat zien wat er in de omgeving zoal te doen is.

Er staan nieuwe afleveringen van 'Droomhuis Gezocht' op het programma. Carrie ten Napel en Dionne Stax gaan onder meer naar Poros, waar Dionne de mooiste plekken van het Griekse eiland bezoekt. Ook Portugal staat op het programma; daar neemt Carrie een kijkje in de mooiste boekenwinkel ter wereld. En tot slot bezoeken Carrie en Dionne het schilderachtige Rovinj in Kroatië, waar Daphne en André een huis zoeken.

Aflevering 1 - Griekenland - maandag 22 mei om 20.35 uur bij MAX op NPO 1

Al dertig jaar gaan Judith en Jan Willem minimaal één keer per jaar naar Griekenland. Aanvankelijk verloren zij hun hart aan Corfu, totdat ze in 2013 het eiland Poros ontdekten. Hier kwamen ze terecht toen ze op zoek waren naar een kookcursus in Griekenland. Die werd gegeven door de Griekse Katerina en Nederlandse Rik. Al gauw ontstond een vriendschap en kwam de droom: een vakantiehuis op Poros óf in Galatas, een plaats aan de overkant van het water. Judith en Jan-Willem vinden Poros een onontdekte parel; er zijn geen disco's en ook toerisme is er bijna niet. Met behulp van Carrie gaat het stel op pad. Ondertussen ontmoet Dionne de Griekse Vangelis. Hij woont al jaren op Poros en laat haar de mooiste plekken zien. Ook reist Dionne af naar Athene, waar de Nederlandse Monique haar een rondleiding geeft.

Aflevering 2 - Portugal - maandag 29 mei om 20.30 uur bij MAX op NPO 1

Eric en Saskia zijn al bijna veertig jaar samen. Nu hun laatste kind uit huis is en Saskia op termijn - net als Eric - hoopt te stoppen met werken, is het tijd voor een nieuwe fase in hun leven. Een fase die zij het liefst doorbrengen in de omgeving van centraal Portugal, een gebied rechts van de stad Coïmbra, waar steeds meer jongeren vertrekken en veel ouderen blijven of komen wonen. Het stel vindt hier veel rust om te wandelen of fietsen. Saskia kijkt er verder naar uit om in Portugal een nieuwe moestuin te beginnen en haar hobby in de imkerij voort te zetten. Eric ziet zichzelf daarentegen vooral weinig doen en veel lezen. Het huis dat ze zoeken mag maximaal 300.000 euro kosten. Terwijl Dionne op zoek gaat naar het ideale huis, neemt Carrie een kijkje in de mooiste boekenwinkel ter wereld, ontdekt ze het bruisende leven van Porto en vaart ze mee in de kleurrijke bootjes van Aveiro.

Aflevering 3 - Kroatië - maandag 5 juni om 20.35 uur bij MAX op NPO 1

Daphne en André zijn verknocht aan Rovinj, een plaats in de levendige provincie Istrië. Vijftien jaar geleden kwamen ze hier voor het eerst na een tip van een vriend. Sindsdien zijn Daphne en André meerdere weken per jaar nabij Rovinj te vinden, met als vaste standplaats: een stacaravan op hun geliefde naturistencamping. De camping waar zij elke zomer verblijven is vanaf 1 oktober dicht, maar ook dan wil het stel nog kunnen genieten van Rovinj en zijn prachtige omgeving. En dus is het tijd voor een eigen woning. Samen met Carrie gaan Daphne en André op zoek. Ook Dionne gaat op pad en neemt een kijkje in het schilderachtige Rovinj. Het was ooit een eiland, maar is in de loop van de tijd langzaam aan het vasteland gegroeid. Verder neemt Dionne in Pazin een hoge zipline én gaat op truffeljacht.

'Droomhuis Gezocht', vanaf maandag 22 mei om 20.35 uur bij MAX op NPO 1.