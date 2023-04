'Andere Tijden Special' gaat Back to the Future

Hoe keken we 50 jaar geleden naar de toekomst? Naar 2020, 2030, naar nu dus! Alle (huishoudelijke) gadgets zouden ons heel veel vrije tijd opleveren. Wat kwam er terecht van de verwachtingen?

'Andere Tijden' keert terug naar het Huis van de Toekomst, eind jaren 80 door futuroloog en televisiepersoonlijkheid Chriet Titulaer bedacht en gerealiseerd op het terrein van Autotron-ondernemer Dirk Lips. In Titulaers Huis van de Toekomst konden bezoekers alle toekomstige snufjes in samenhang zien. De gaten waar de slang van de stofzuiger in konden (stofcontacten), 'online' winkelen bij Wehkamp, het openslaande dak boven het bad en nog veel meer. Dirk Lips vertelt dat hij er wel eens overnacht heeft: 'Een onvergetelijke ervaring'.

Chriet Titulaer was een markante persoonlijkheid die het met zijn voorspellingen verrassend vaak bij het rechte eind had. Met dochter Karen Titulaer kijkt 'Andere Tijden' terug op de missie van haar vader: het begrijpelijk uitleggen van de wetenschap aan gewone mensen.

Heel prikkelend is ook het werk van de beroemde tekentweeling Rudolf en Robbert Das. De gebroeders Das maakten futuristische tekeningen van hoe zij meenden dat wij in de toekomst zouden leven, wonen en reizen. Sommige dingen daarvan werden ook gerealiseerd, zoals de Heuvelwoning, waar de bewoners uit overtuiging zijn gaan wonen.

Ook kunstenaar Constant Nieuwenhuijs liet zich inspireren door de toekomst. En dat inspireerde weer anderen, zoals Tonke Dragt die sommige van haar boeken naar de ideeën van Constant modelleerde.

Presentator Astrid Sy loodst de kijker door de toekomst van toen, die ons onder meer voorspelde dat we onmetelijk meer vrije tijd zouden krijgen. Dat is uitgekomen, maar wat zijn we met die tijd gaan doen?

'Andere Tijden' is het geschiedenisprogramma van de NTR gepresenteerd door Astrid Sy. Ook in 2023 komt de NTR weer met uiteenlopende specials van dit programma, uitzendingen van 50 minuten waarin gebeurtenissen uit onze moderne geschiedenis in een nieuw en vaak actueel kader worden gezet. Daarnaast presenteert 'Andere Tijden' geregeld geschiedenisseries met een actuele insteek, zoals vorig jaar 'Het Rampjaar 1672' (met Hans Goedkoop als voice-over) en dit jaar 'Het Water Komt' (met Winfried Baijens) en Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen (met Mariëlle Tweebeeke).

