Zondag in 'True Crime Belgium': De Dodelijke Dienaar

zaterdag 13 december 2025
De dubbelaflevering 'True Crime Belgium: De Dodelijke Dienaar' gaat over de beruchte zaak rond Ivo Poppe. Poppe staat ook wel bekend als de Diaken des Doods, sinds de zaak aan het licht kwam in 2013.

De voormalige verpleegkundige en diaken uit Wevelgem werd veroordeeld voor vijf moorden: zijn moeder, schoonvader, twee grootooms en een patiënte werden zijn ongelukkige slachtoffers. Zelf beweerde hij dat hij deze mensen uit hun lijden wilde verlossen door hen een overdosis insuline of lucht toe te dienen. Hij werd destijds veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf, maar kwam eerder dit jaar voorwaardelijk vrij.


De zaak kwam aan het licht in 2013 toen Poppe aan een psychiater bekende dat hij tientallen patiënten had gedood. Dit leidde tot een gerechtelijk onderzoek en zijn arrestatie in 2014. Tijdens het proces in 2018 werd hij schuldig bevonden aan vijf moorden en veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. In mei 2024, na tien jaar detentie, werd Poppe om medische redenen voorwaardelijk vrijgelaten. Zijn gezondheidstoestand was ernstig verslechterd, met onder andere uitgezaaide kanker. De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde dat hij zijn straf niet langer in menswaardige omstandigheden kon uitzitten. Aanvankelijk gaf Poppe aan verantwoordelijk te zijn voor tientallen moorden, wat hem mogelijk één van de grootste seriemoordenaars in de Belgische geschiedenis maakt.

'True Crime Belgium', zondag 14 december om 20.00 uur op Play.


