Kantelen en slotgrachten tijdens bijzondere kasteelweek in 'Met Vier In Bed'

Deze bijzondere themaweek wordt een reis langs plekken waar je normaal alleen voorbij rijdt en denkt: Wie woont daar eigenlijk? Maar nu ​ laten vier duo's de hangbrug van hun eigen sprookjeswereld naar beneden Geen blauw bloed, wél imposante kastelen, romantische slotgrachten en vooral: verrassende persoonlijkheden en vier totaal verschillende visies op gastvrijheid.

Achter de indrukwekkende gevels wonen geen koningen en gravinnen, maar B&B-uitbaters met een droom en een missie.

De adellijke reis start in het Meetjesland. In Kasteel Ter Leyen in Boekhoute ontvangen Jonas en zijn zwangere partner Nika hun gasten in een romantisch kasteel dat zo uit een film lijkt geplukt. Inclusief slotgracht. Achter de imposante muren schuilt echter geen stoffig koppel van adel, maar jonge mensen die met veel liefde en beide voeten op de grond hun droom waarmaken. Jonas ontpopt zich met volle goesting tot moderne kasteelheer en sleurt zijn gasten mee in verhalen, kasteelspelen en pizza in de tuin. En al snel wordt duidelijk hoe pittig het is om zo’n groot stuk erfgoed te onderhouden én stap voor stap te renoveren…

In Kasteel ter Wallen in Izegem ontvangen Laurence en Dieter hun gasten in een stijlvol gerenoveerd kasteel waar hedendaagse luxe en gastvrijheid hand in hand gaan. Bij de andere duo's valt de ene mond na de andere open: van de imposante inkom en de gigantische tuin tot kamers die eerder aan een luxehotel doen denken. En ook ’s avonds trekken Laurence en Dieter alle registers open, met een gastronomische verrassing van formaat. Niemand minder dan driesterrenchef Tim Boury trakteert de gasten op een sublieme kookworkshop. En ook de volgende ochtend wacht een ontbijt met bubbels, streekproducten en eitjes naar wens. Maar levert al die pracht en praal ook een perfecte score op?

In Sains-Du-Nord in Frankrijk openen Anneke en Francis de poorten van Château Gouault-Marouteau, ook wel bekend als het Vakantiekasteel. Geen klassieke luxe, wel een eigenzinnige wereld die volledig gebouwd is op creativiteit, humor en liefde voor sfeer. Elke kamer vertelt een verhaal en elk object werd gezocht op brocantes en vintage markten. Anneke zegt wat ze denkt, lacht luid en toont zich puur zoals ze is. Francis is haar zachte tegenpool: zorgzaam, ontwapenend en met een aanstekelijk enthousiasme. Samen vormen ze een duo dat onmogelijk onopgemerkt blijft. Ze bewijzen dat kastelen niet alleen indrukwekkend hoeven te zijn, maar ook een plek kunnen worden waar creativiteit en gezelligheid wordt gevierd.

Tot slot trekken de duo’s naar Château Beausaint, een historische parel in de Ardennen (Beausaint) waar verleden, gastronomie en gastvrijheid samenkomen. Een plek met geschiedenis in de muren en hoge standaarden aan tafel. Stefan is niet zomaar gastheer: hij is chef. En dat is hij ook buiten zijn keuken. Gedreven, uitgesproken, perfectionistisch en iemand die graag uitlegt waarom de dingen op zijn manier gebeuren. Voor hem zit kwaliteit in elk detail en mag een verblijf gerust wat meer zijn dan alleen overnachten. Sandra vormt daarbij het elegante tegengewicht: warm, rustig en altijd met aandacht voor de gast. Samen zorgen ze voor een ervaring die tegelijk stijlvol én persoonlijk aanvoelt.

Week 5 van 'Met Vier In Bed', vanaf zaterdag te bekijken met VTM GO+ en van maandag 27 juli tot donderdag 30 juli bij VTM.