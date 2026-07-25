Dit zie je in augustus bij RTL

In augustus te zien bij RTL: 'Taskmaster', 'Make Up Your Mind', 'Bestemming X', 'RENZE', 'Ontvoerd' en meer. Graag blikken we vooruit op de RTL-programma's die starten in augustus!

Highlights RTL 4

'Taskmaster'

Vanaf zaterdag 29 augustus om 21.30 uur te zien bij RTL 4 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland.

Een ogenschijnlijk simpele opdracht, nét genoeg tijd om die compleet creatief te laten ontsporen, en een jury die met droogkomische ernst punten uitdeelt. Dat is 'Taskmaster': het internationaal succesvolle entertainmentformat dat nu een Nederlandse versie krijgt, met Arjen Lubach als Taskmaster en Diederik Smit als zijn toegewijde assistent. Vijf comedians storten zich op de meest uiteenlopende, absurde en verrassende opdrachten. Onder hoge tijdsdruk, met beperkte middelen en vooral volledige vrijheid. Alles mag, niets is logisch en uiteindelijk bepaalt alleen de Taskmaster wie er punten krijgt.

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'Make Up Your Mind'

Vanaf zaterdag 29 augustus om 20.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland.

'Make Up Your Mind' is terug met een seizoen vol glitter en glamour. Een nieuwe groep BN’ers gaat de uitdaging aan en laat zich omtoveren tot Drag Queens. Totaal onherkenbaar en verscholen achter indrukwekkende make-up en opvallende outfits, laten de deelnemers zich in verschillende rondes van een heel andere kant zien. Maar welke BN’ers gaan schuil achter deze queens? Onder leiding van presentator Carlo Boszhard proberen teamcaptains Nikkie de Jager en Fred van Leer de deelnemers te ontmaskeren en een antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag van de avond: Wie is het?

'Bestemming X'

Vanaf zondag 30 augustus om 20.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland.

Tien bekende Nederlanders stappen onder leiding van Nasrdin Dchar in een zwarte, geblindeerde bus voor een epische reis dwars door Europa. Er is alleen één belangrijk detail; ze hebben werkelijk geen idee waar ze zijn, behalve dat ze onderweg zijn naar de mysterieuze ‘Bestemming X’. Onderweg komen ze in bijzondere situaties terecht en krijgen ze verschillende opdrachten die vol zitten met hints, misleidingen en verborgen aanwijzingen. Aan het einde van elke aflevering moeten zij raden waar ze op dat moment denken te zijn. Wie hier het verst vanaf zit, moet direct de bus verlaten. Welke kandidaat vindt uiteindelijk aan het einde van de rit Nasrdin op ‘Bestemming X’?

'Beste Kijkers'

Vanaf zondag 30 augustus om 21.30 uur bij RTL 4 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland.

In het dertiende seizoen van de panelshow ‘Beste Kijkers’ blikken we -onder leiding van presentator Ruben Nicolai- terug op de afgelopen mediaweek. Aan de hand van de meest opvallende, grappige en bijzondere fragmenten strijden twee teams om de titel Beste Kijkers. Panelleden zijn o.a.: Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Daphne Bunskoek en Luuk Ikink.

'Goede Tijden, Slechte Tijden'

Vanaf maandag 31 augustus om 20.00 uur bij RTL 4 en al vanaf donderdag 27 augustus een week vooruit te streamen bij Videoland.

Seizoen 37 van 'Goede Tijden, Slechte Tijden' staat in het teken van waarheid en gevolgen. Wanneer lang verborgen geheimen aan het licht komen, worden relaties op de proef gesteld en blijken keuzes uit het verleden verstrekkende gevolgen te hebben. Terwijl sommigen vechten voor een nieuwe toekomst, dreigen anderen alles kwijt te raken. Liefde en hoop dienen zich aan, maar ook moeilijke keuzes laten zich niet langer uitstellen. Voor Meerdijk breekt een periode aan die ieders leven zal raken.

'RENZE'

Vanaf maandag 31 augustus om 22.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland.

Renze Klamer is terug op de late avond van RTL 4. Iedere werkdag bespreekt hij met relevante gasten het nieuws van de dag uit binnen- en buitenland. Actuele onderwerpen, scherpe gesprekken en een gezellige, ontspannen sfeer komen samen in 'RENZE'.

'LUBACH'

Vanaf maandag 31 augustus iedere maandag t/m donderdag om 21.00 uur bij Videoland en om 23.00 uur bij RTL 4.

In dit satirische programma worden actuele thema's en nieuws op humoristische wijze besproken. Met scherpe monologen, diepgravende verhalen en ludieke sketches bieden Arjen Lubach en zijn team een kritische blik op politiek, media en maatschappij. Gasten, muziek en comedy vormen de basis van de show, waarin een mix van inhoud en entertainment voor zowel verdieping als vermaak zorgt.

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'Ontvoerd'

Vanaf maandag 31 augustus om 20.30 bij RTL 5 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland.

In ‘Ontvoerd’ probeert John van den Heuvel samen met zijn team ouders te herenigen met kinderen die zijn meegenomen naar het buitenland. Elke reis lopen de spanningen en emoties hoog op; lukt het John om de kinderen te vinden en vervolgens een hereniging tot stand te brengen?

Films RTL 7

RTL 7 staat in augustus bol van de actie. Van 8 tot en met 14 augustus is het Veteranen Week, met onder meer 'Black Hawk Down' en 'G.I. Jane'. Van 17 tot en met 21 augustus staat Bruce Willis centraal met elke avond een 'Die Hard'-film. En van 26 augustus tot en met 4 september brengt de ‘80s Week klassiekers als 'Road House', 'Crocodile Dundee' en 'The Karate Kid’.

Films RTL 8

RTL 8 staat deze maand in het teken van Nederlandse romantische komedies. Een nieuwe generatie trekt naar de Spaanse kust in 'Costa!' (woensdag 5 augustus), Jim Bakkum krijgt liefdeslessen in 'Casanova's' (woensdag 12 augustus), Sigrid ten Napel moet kiezen tussen twee mannen in 'Ik Wist Het' (woensdag 19 augustus) en Holly Mae Brood en Juvat Westendorp schitteren in 'De Break-Up Club' (woensdag 26 augustus).