Wouter is Davy te slim af in 'B&B Zoekt Lief'
Bij Adeline in Valencia besluit Wouter niet langer af te wachten. Hij belt haar op met één simpele opdracht: 'Kijk eens uit je raam.' Op het strand wacht een grote verrassing. Met grote letters schrijft hij in het zand: 'Wil je op date?'
Adeline is niet de enige die het tafereel ziet: ook Davy kijkt vanuit zijn raam toe en beseft dat Wouter hem te snel af was.
Bij Isaura in Frankrijk schuift een nieuwe vrijgezel aan tafel: Matthias. Hij arriveert enthousiast, maar tussen de al ingeburgerde Jamine en Steven beseft Matthias meteen dat hij een achterstand goed te maken heeft. 'Het lijkt me ook niet makkelijk voor jou als ik eerlijk ben', zegt Jamine. 'Om in een groep te komen bij mensen die elkaar al wat langer kennen.' Isaura's wereld is bijzonder en niet voor iedereen weggelegd. Dat zal Matthias snel genoeg ontdekken
'B&B Zoekt Lief', vanaf zaterdag te bekijken met VTM GO+ en van maandag tot donderdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
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