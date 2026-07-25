Artiesten halen warme herinneringen op aan Margriet Hermans in 'Tien Om Te Zien': 'Ik voel ze glunderen tot hier'
Na de Planckaerts nu ook DJ Amber Broos naar 'De Slimste Mens ter Wereld'
Scoor unieke tv-schatten uit 'Eenmaal Andermaal': schrijf je in voor de veilingen

Wouter is Davy te slim af in 'B&B Zoekt Lief'

zaterdag 25 juli 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Bij Adeline in Valencia besluit Wouter niet langer af te wachten. Hij belt haar op met één simpele opdracht: 'Kijk eens uit je raam.' Op het strand wacht een grote verrassing. Met grote letters schrijft hij in het zand: 'Wil je op date?'

Adeline is niet de enige die het tafereel ziet: ook Davy kijkt vanuit zijn raam toe en beseft dat Wouter hem te snel af was.



Bij Isaura in Frankrijk schuift een nieuwe vrijgezel aan tafel: Matthias. Hij arriveert enthousiast, maar tussen de al ingeburgerde Jamine en Steven beseft Matthias meteen dat hij een achterstand goed te maken heeft. 'Het lijkt me ook niet makkelijk voor jou als ik eerlijk ben', zegt Jamine. 'Om in een groep te komen bij mensen die elkaar al wat langer kennen.' Isaura's wereld is bijzonder en niet voor iedereen weggelegd. Dat zal Matthias snel genoeg ontdekken


'B&B Zoekt Lief', vanaf zaterdag te bekijken met VTM GO+ en van maandag tot donderdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


B&B zoekt Lief op tv
Maandag 27 juli om 19u55  »
VTM
Op de camping bij Aniek lopen de spanningen tussen Marc en Andr? hoog op. In M?laga hebben Monique en Greet wilde plannen. Adeline en Davy gaan op sportieve date in Benidorm, terwijl Jamine bij Isaura verrassend uit de hoek komt.
Dinsdag 28 juli om 12u15  »
VTM
Op de camping bij Aniek lopen de spanningen tussen Marc en Andr? hoog op. In M?laga hebben Monique en Greet wilde plannen. Adeline en Davy gaan op sportieve date in Benidorm, terwijl Jamine bij Isaura verrassend uit de hoek komt.
Dinsdag 28 juli om 19u55  »
VTM
In Benidorm bij Adeline verloopt de ochtend anders dan gepland. Sam krijgt in Senegal bezoek van een nieuwe vrouw. Isaura neemt Steven mee op date om hem beter te leren kennen. In Spanje probeert Aniek het hart van Marc te veroveren.
Woensdag 29 juli om 12u15  »
VTM
In Benidorm bij Adeline verloopt de ochtend anders dan gepland. Sam krijgt in Senegal bezoek van een nieuwe vrouw. Isaura neemt Steven mee op date om hem beter te leren kennen. In Spanje probeert Aniek het hart van Marc te veroveren.
Woensdag 29 juli om 19u55  »
VTM
Steven wil zijn vrijgezellen inschakelen voor zijn website Malaga4You. In Senegal raakt Sam gefascineerd door een nieuwe vrijgezel en hij neemt haar mee op date. Op de camping van Aniek wacht Marc een klusjesdag en Isaura krijgt bezoek.
Ook interessant
Artiesten halen warme herinneringen op aan Margriet Hermans in 'Tien Om Te Zien': 'Ik voel ze glunderen tot hier'
Na de Planckaerts nu ook DJ Amber Broos naar 'De Slimste Mens ter Wereld'
Scoor unieke tv-schatten uit 'Eenmaal Andermaal': schrijf je in voor de veilingen

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Peter Parker is ontmaskerd en kan zijn normale leven niet langer scheiden van zijn superheldenbestaan. Hij schakelt de hulp in van Doctor Strange, in de hoop dat hij alles ongedaan kan maken, maar dat brengt risico's met zich mee. Wanneer een spreuk fout gaat, verschijnen er gevaarlijke vijanden uit andere werelden die Peter dwingen om uit te zoeken wat het werkelijk betekent om Spider-Man te zijn.

'Spider-Man: No Way Home', film uit 2021 met oa. Tom Holland en Zendaya, om 20.30 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:00
    Clips
    17:20
    Dierendokters 24/7
  • 16:40
    Great Lakes Untamed
    17:35
    Once upon a time: an old canal
  • 17:00
    Nachtwacht
    17:25
    Schijtluizen
  • 16:55
    Tien Om Te Zien
    18:20
    VTMies
  • 17:00
    Het leukste van 45 Jaar Bananasplit
    18:05
    Help, Mijn Man Is Klusser
  • 16:40
    9-1-1
    18:35
    Ode to Joy
  • 17:00
    All New Traffic Cops
    22:30
    End of Watch
  • 16:40
    Chicago Fire
    00:30
    Suits
  • 17:00
    Lili en Marleen
    17:35
    Keeping Up Appearances
  • 15:40
    Formule 1
    17:30
    Komen Eten bij Celebrity MasterChef Vlaanderen
  • 16:45
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 15:40
    Formule 1
    17:30
    Two and a Half Men
  • 17:00
    The Block Australia
    20:35
    The Real Housewives van het Zuiden
  • 16:40
    World's Most Evil Killers
  • 17:04
    CEO van mijn leven
    17:37
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 17:10
    Zo doe je het!
    18:00
    Classics 55
  • 16:55
    BBQ Vanavond?!
    17:15
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 16:20
    Call the Midwife
    17:20
    Agatha Raisin
  • 17:05
    Below Deck
    18:00
    White Collar
  • 17:00
    Wordt aangekondigd
    17:25
    Op Safari
  • 17:10
    Petrus in het land
    17:35
    De Verandering
  • 17:05
    Klaas kan alles
    17:35
    Taakstraf