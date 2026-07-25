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Peter Pannekoek eerste gast in 'VPRO Zomergasten'

zaterdag 25 juli 2026

Cabaretier en programmamaker Peter Pannekoek (Hilversum, 1986) is op zondag 26 juli de eerste gast in het 39e en tevens laatste seizoen van 'VPRO Zomergasten'. Janine Abbring interviewt hem aan de hand van door hem geselecteerde tv-, online- en filmfragmenten.

Pannekoek: 'Het zal geen college worden over één onderwerp, maar ik wil de kijker trakteren op een scala aan fragmenten die hopelijk inspireren, enthousiasmeren of emotioneren.'


Peter Pannekoek is een van de meest bepalende stemmen van het Nederlandse cabaret. Hij begon zijn carrière bij het Amsterdamse stand-up-collectief Comedytrain, nadat hij in 2006 het Comedy Concours van het Amsterdams Kleinkunst Festival won. Bij het grote publiek brak hij in 2014 door als huiscabaretier van 'De Wereld Draait Door', waarna hij in 2017 teamcaptain werd in het satirische programma 'Dit Was Het Nieuws'.

In het theater vestigde hij zijn naam met drie geprezen solovoorstellingen: Zacht van binnen (2015), Later was alles beter (2018) en DNA (2022). Voor Later was alles beter ontving hij in 2019 de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker. Met DNAwon hij in 2023 de Poelifinario, de prijs voor het indrukwekkendste cabaretprogramma van het seizoen. De jury prees hem om zijn hoge grapdichtheid en zijn vermogen om grote maatschappelijke thema’s, zoals de #MeToo-discussie en morele hypocrisie, invoelbaar en geestig te maken. Daarnaast verzorgde hij tweemaal de oudejaarsconference: Nieuw bloed (2021) trok miljoenen kijkers. In het lovend ontvangen Perspectief (2025) keek hij vanuit een marslandschap neer op de aarde en fileerde hij thema's als offerbereidheid en menselijk onvermogen. Het werd een van de best bekeken oudejaarsconferences ooit.

Naast zijn theaterwerk presenteerde hij meerdere malen het Gouden Televizier-Ring Gala en is hij hartstochtelijk pleitbezorger van cultuur. Zo maakte hij het cultuurprogramma 'Waarom gaan we niet vaker?', waarin hij - in zijn eigen woorden 'theaterslet' - zijn liefde voor theater deelt met een breed publiek. Tegenwoordig schuift hij maandelijks aan bij Eva Jinek met een persoonlijke selectie van theater- en dansvoorstellingen om 'de televisiekijkers van de bank af de schouwburg in te jagen.'

Peter Pannekoek over 'Zomergasten': 'Ik hoop dat de mensen mijn 'Zomergasten'-aflevering ervaren als een energieke avond met veel humor. Het zal geen college worden over één onderwerp, maar ik wil de kijker trakteren op een scala aan fragmenten die hopelijk inspireren, enthousiasmeren of emotioneren.'

Peter Pannekoek groeide op in een Hilversums medianest. Nadat hij eerdere studies Economie en Bedrijfskunde en Media en Cultuur niet had afgemaakt, koos hij op zijn twintigste definitief voor het podium. Een cruciaal moment in zijn jeugd was het zien van de voorstelling Ruwe Pit van Theo Maassen, een ervaring die hij later omschreef als een eyeopener. Hij besefte dat je een verhaal op een podium kon vertellen en dat mensen daar ook nog voor wilden betalen. 

In zijn werk zoekt Pannekoek bewust de grenzen van het ongemak op. Hij schuwt geen enkel onderwerp en vertrekt vanuit het idee dat mensen fundamenteel 'gemankeerd en imperfect' zijn. Hij richt zijn kritische blik op de wereld, maar óók op zichzelf. 'Ik schrijf altijd vanuit de gedachte: wat is er mis met míj?' Humor is voor hem geen doel op zich, maar een middel om de werkelijkheid invoelbaar te maken.

'VPRO Zomergasten' is het drie uur durende live interviewprogramma van de VPRO. Bekende gasten uit cultuur, wetenschap en bedrijfsleven worden uitgenodigd om hun eigen avond samen te stellen aan de hand van tv-, online- en filmfragmenten. 'VPRO Zomergasten' is van 26 juli tot en met 30 augustus 2026 elke zondagavond te zien op NPO 2 en de afleveringen zijn gedurende drie weken te streamen op NPO Start. Het programma is al sinds 1988 een vaste waarde in de Nederlandse televisiezomer. Onlangs werd bekend dat 'Zomergasten' na 2026 stopt.

'VPRO Zomergasten', elke zondagavond vanaf 26 juli t/m 30 augustus, VPRO, NPO 2 en daarna drie weken te streamen op NPO Start.


VPRO Zomergasten op tv
Zondag 26 juli om 20u20  »
NPO 2
Janine Abbring interviewt cabaretier en programmamaker Peter Pannekoek aan de hand van tv-, online- en filmfragmenten. Hij hoopt op een avond met veel humor en inspirerende fragmenten.
Zondag 2 augustus om 20u15  »
NPO 2
Journalist Nasrah Habiballah, opgegroeid met de Nederlandse en Palestijnse cultuur, leerde vroeg om met de blik van een buitenstaander te kijken. Dat hoopt ze de kijkers ook een beetje mee te geven.
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Peter Parker is ontmaskerd en kan zijn normale leven niet langer scheiden van zijn superheldenbestaan. Hij schakelt de hulp in van Doctor Strange, in de hoop dat hij alles ongedaan kan maken, maar dat brengt risico's met zich mee. Wanneer een spreuk fout gaat, verschijnen er gevaarlijke vijanden uit andere werelden die Peter dwingen om uit te zoeken wat het werkelijk betekent om Spider-Man te zijn.

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