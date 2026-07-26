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Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 26 juli 2026

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 juli 2026 – aflevering 8624
Sonny vertelt Remi en Eddie dat Eddie voortaan op het hoofdpodium zal staan. Jo zegt haar koffiedate met Tane af en maakt hem duidelijk dat een vriendschap niet mogelijk is. Alf en Marilyn zijn getuige van een gespannen hereniging tussen Justin en Leah.


Dinsdag 28 juli 2026 – aflevering 8625
Mali plant een kampeertrip met Abigail, maar twijfelt of ze mee zal willen gaan. Jo overtuigt Lacey om naar het evenement te komen, terwijl Leah besluit om thuis te blijven.

Woensdag 29 juli 2026 – aflevering 8626
Eden krijgt spijt dat ze niet meeging op reis, terwijl Cash haar aanspoort om te studeren. Mali reageert woest wanneer Abigail op de trein blijkt te zitten. Na een treincrash worden Mackenzie, Remi, Dana en Abigail bewusteloos teruggevonden.

Donderdag 30 juli 2026 – aflevering 8627
Remi, Dana, Mackenzie en Abigail proberen na het treinongeval de anderen te helpen. De hulpdiensten snellen ter plaatse, terwijl de reddingsactie volop aan de gang is. Ondertussen worden de gewonden geëvacueerd en wachten hun geliefden angstig af.

Vrijdag 31 juli 2026 – aflevering 8628
Remi begeleidt Sonny naar het ziekenhuis, terwijl ook de andere slachtoffers worden verzorgd. Jo wordt bevrijd en naar intensieve zorgen gebracht. Mackenzie krijgt onverwacht nieuws. De spanningen lopen op wanneer Dana ontdekt dat Remi haar niet alles vertelde.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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Home and Away op tv
Maandag 27 juli om 19u00  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 28 juli om 19u00  »
VTM 2
Mali plant een campertrip met Abigail voor hun huwelijksverjaardag, maar twijfelt of ze meegaat. Jo haalt Lacey over om naar het evenement te komen. Leah besluit uiteindelijk niet mee te gaan. Abigail wordt de volgende ochtend wakker op een trein.
Woensdag 29 juli om 19u00  »
VTM 2
Na een treincrash worden Mackenzie, Remi, Dana en Abigail bewusteloos teruggevonden.
Donderdag 30 juli om 18u40  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Vrijdag 31 juli om 19u00  »
VTM 2
Remi begeleidt Sonny naar het ziekenhuis, terwijl de andere slachtoffers worden verzorgd. Jo wordt bevrijd en naar intensieve zorgen gebracht. Mackenzie krijgt nieuws. De spanningen lopen op wanneer Dana ontdekt dat Remi hem niet alles vertelde.

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 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
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Boisies pakhuis is in de as gelegd door de IRA en Joan wordt in de gevangenis in elkaar geslagen. Ze komt op borgtocht vrij, maar er hangt haar een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Joan vindt dat Boisie en zij het land uit moeten vluchten. Boisie gaat akkoord en Joan bedenkt een gewaagd plan om de vlucht te financieren.

'Joan', om 20.30 uur op VRT Canvas.

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