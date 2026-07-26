Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 juli 2026 – aflevering 8624

Sonny vertelt Remi en Eddie dat Eddie voortaan op het hoofdpodium zal staan. Jo zegt haar koffiedate met Tane af en maakt hem duidelijk dat een vriendschap niet mogelijk is. Alf en Marilyn zijn getuige van een gespannen hereniging tussen Justin en Leah.

Dinsdag 28 juli 2026 – aflevering 8625

Mali plant een kampeertrip met Abigail, maar twijfelt of ze mee zal willen gaan. Jo overtuigt Lacey om naar het evenement te komen, terwijl Leah besluit om thuis te blijven.



Woensdag 29 juli 2026 – aflevering 8626

Eden krijgt spijt dat ze niet meeging op reis, terwijl Cash haar aanspoort om te studeren. Mali reageert woest wanneer Abigail op de trein blijkt te zitten. Na een treincrash worden Mackenzie, Remi, Dana en Abigail bewusteloos teruggevonden.



Donderdag 30 juli 2026 – aflevering 8627

Remi, Dana, Mackenzie en Abigail proberen na het treinongeval de anderen te helpen. De hulpdiensten snellen ter plaatse, terwijl de reddingsactie volop aan de gang is. Ondertussen worden de gewonden geëvacueerd en wachten hun geliefden angstig af.



Vrijdag 31 juli 2026 – aflevering 8628

Remi begeleidt Sonny naar het ziekenhuis, terwijl ook de andere slachtoffers worden verzorgd. Jo wordt bevrijd en naar intensieve zorgen gebracht. Mackenzie krijgt onverwacht nieuws. De spanningen lopen op wanneer Dana ontdekt dat Remi haar niet alles vertelde.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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