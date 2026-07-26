Wouter is Davy te slim af in 'B&B Zoekt Lief'
Artiesten halen warme herinneringen op aan Margriet Hermans in 'Tien Om Te Zien': 'Ik voel ze glunderen tot hier'
Nieuwe docureeks 'How to be alive: Amber en Michiel' vanaf 25 juli bij Pickx+

'Ruud du Soleil' keert terug: met Ruud de Wild de zon tegemoet op NPO Radio 2 en tv

zondag 26 juli 2026
Foto: Powned - © Wessel de Groot 2023

Na het succes van vorig jaar reist 'Ruud de Wild' deze zomer opnieuw met zijn camper naar Zuid-Frankrijk voor een nieuwe editie van Ruud du Soleil. Samen met Vivienne van den Assem, Bettina Holwerda en Gijs Hakkert rijdt hij vanaf maandag 27 juli de Nederlandse vakantiegangers achterna.

Live vanaf de Route du Soleil presenteert hij dagelijks zowel de ochtendshow (6.00 - 9.00 uur) als de middagshow (16.00 - 18.00 uur) op NPO Radio 2 én NPO 1 Extra.


De camper start dit jaar direct 600 kilometer over de grens, in Peigney. Hierdoor zitten Ruud en zijn team vanaf maandagochtend vroeg meteen tussen de Nederlandse vakantiegangers op de camping en op historische locaties, zoals Place Carnot in Beaune en het kasteel van Châteauneuf-du-Pape.

Onderweg schuiven er bijzondere gasten aan. Zo trapt Novastar de week live vanaf de camping af met zijn nieuwe single. Ruud spreekt met geëmigreerde campingbazen, lokale wijnboeren en bezoekt het chique Parfumhuis Galimard. Net als vorig jaar praat Heleen de Geest van de ANWB de luisteraar in de ochtend én middag bij over de verkeersinformatie in Nederland en Frankrijk. Tussen de uitzendingen door is de roadtrip op de voet te volgen via Instagram (@ruuddewild).

Volop zomermuziek
Luisteraars worden van harte uitgenodigd om via de NPO Luister App hun leukste vakantieverhalen en bijpassende zomerplaten in te sturen. Alles mag, zolang het maar naar de zomer ruikt. En voor wie echt niet kan wachten tot 27 juli: de officiële 'Ruud du Soleil' playlist op Spotify staat nu al online om alvast in de stemming te komen.

Nu ook live op je scherm
Alle uitzendingen in de ochtend en de middag zijn dit jaar niet alleen te horen op NPO Radio 2, maar ook live te zien op NPO 1 Extra.

Kortom: de laptop mag dicht, de zonnebril op. 'Ruud du Soleil 2026' is onderweg! Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli op NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.

Ook interessant
Wouter is Davy te slim af in 'B&B Zoekt Lief'
Artiesten halen warme herinneringen op aan Margriet Hermans in 'Tien Om Te Zien': 'Ik voel ze glunderen tot hier'
Nieuwe docureeks 'How to be alive: Amber en Michiel' vanaf 25 juli bij Pickx+

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht PowNed
https://www.powned.tv/
Meer artikels over PowNed
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Boisies pakhuis is in de as gelegd door de IRA en Joan wordt in de gevangenis in elkaar geslagen. Ze komt op borgtocht vrij, maar er hangt haar een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Joan vindt dat Boisie en zij het land uit moeten vluchten. Boisie gaat akkoord en Joan bedenkt een gewaagd plan om de vlucht te financieren.

'Joan', om 20.30 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Iedereen zomert
    14:00
    Clips
  • 13:00
    Zomerbeelden
    16:00
    Radio 1: Sporza Tour
  • 13:50
    De avonturen van kleine pinguïn
    13:55
    Kleine dingen
  • 13:35
    SOS Piet XL
    14:10
    Liefde voor muziek
  • 13:05
    Vrouwen die Varen
    14:00
    Darts
  • 06:20
    Geen uitzending
    13:55
    Grosse Pointe Garden Society
  • 13:00
    Geen uitzending
    15:00
    Airwolf
  • 09:20
    Geen uitzending
    15:40
    La Brea
  • 09:55
    Joe
    15:20
    Geen uitzending
  • 13:50
    Friends
    16:00
    De Verhulstjes
  • 13:00
    CSI: Crime Scene Investigation
    16:40
    Criminal Minds
  • 13:45
    Highway Thru Hell
    15:35
    The Neighborhood
  • 13:50
    Sort Your Life Out
    17:15
    Komen Eten
  • 13:50
    Death of the Party
    15:35
    Murdered at First Sight
  • 13:37
    Z-Weekoverzicht
    14:11
    Trends Talk
  • 13:48
    Het appartement
    14:00
    De Muziekshow
  • 13:45
    Vietnjam, met Quyên
    14:05
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 13:15
    Midsomer Murders
    15:15
    The Good Ship Murder
  • 13:45
    Law & Order: Special Victims Unit
    18:10
    Scandal
  • 13:40
    NOS Zomercarnaval Rotterdam 2026
    14:55
    Golden Earring - One Last Night
  • 13:20
    Fryslân Dok
    14:00
    De verborgen strijd van Myanmar
  • 13:45
    Summer Break
    14:55
    Junior Songfestival 2026