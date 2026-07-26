'Ruud du Soleil' keert terug: met Ruud de Wild de zon tegemoet op NPO Radio 2 en tv
Na het succes van vorig jaar reist 'Ruud de Wild' deze zomer opnieuw met zijn camper naar Zuid-Frankrijk voor een nieuwe editie van Ruud du Soleil. Samen met Vivienne van den Assem, Bettina Holwerda en Gijs Hakkert rijdt hij vanaf maandag 27 juli de Nederlandse vakantiegangers achterna.
Live vanaf de Route du Soleil presenteert hij dagelijks zowel de ochtendshow (6.00 - 9.00 uur) als de middagshow (16.00 - 18.00 uur) op NPO Radio 2 én NPO 1 Extra.
De camper start dit jaar direct 600 kilometer over de grens, in Peigney. Hierdoor zitten Ruud en zijn team vanaf maandagochtend vroeg meteen tussen de Nederlandse vakantiegangers op de camping en op historische locaties, zoals Place Carnot in Beaune en het kasteel van Châteauneuf-du-Pape.
Onderweg schuiven er bijzondere gasten aan. Zo trapt Novastar de week live vanaf de camping af met zijn nieuwe single. Ruud spreekt met geëmigreerde campingbazen, lokale wijnboeren en bezoekt het chique Parfumhuis Galimard. Net als vorig jaar praat Heleen de Geest van de ANWB de luisteraar in de ochtend én middag bij over de verkeersinformatie in Nederland en Frankrijk. Tussen de uitzendingen door is de roadtrip op de voet te volgen via Instagram (@ruuddewild).
Volop zomermuziek
Luisteraars worden van harte uitgenodigd om via de NPO Luister App hun leukste vakantieverhalen en bijpassende zomerplaten in te sturen. Alles mag, zolang het maar naar de zomer ruikt. En voor wie echt niet kan wachten tot 27 juli: de officiële 'Ruud du Soleil' playlist op Spotify staat nu al online om alvast in de stemming te komen.
Nu ook live op je scherm
Alle uitzendingen in de ochtend en de middag zijn dit jaar niet alleen te horen op NPO Radio 2, maar ook live te zien op NPO 1 Extra.
Kortom: de laptop mag dicht, de zonnebril op. 'Ruud du Soleil 2026' is onderweg! Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli op NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.
https://www.powned.tv/
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