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Driedelige documentaire 'Big Girls Wanted: Escaping Pearadise' op TLC

zaterdag 25 juli 2026
Foto: © TLC 2026

In 2020 maakte de welgestelde ondernemer Stefan Wilhelmy een Tiktok-video waarin hij plus-size vrouwen uitnodigde om naar zijn luxueuze villa bij Las Vegas te komen. Daar wilde hij een veilige plek creëren waar de corpulente vrouwen helemaal zichzelf konden zijn.

Veel vrouwen voelden zich aangetrokken tot deze belofte en de ‘body-positive community’ Pearadise was een feit. Maar gaandeweg doken er steeds meer twijfels op over deze bijzondere gemeenschap waar vrouwen zelfs aangemoedigd werden om meer te eten. Is Wilhelmy wel echt betrokken bij hun welbevinden of is hij een zogeheten feeder die seksueel aangetrokken wordt bij het dikker maken van vrouwen? En was er wel sprake van consent bij de vele handtastelijkheden van de ondernemer met vrouwen die soms de helft van zijn leeftijd waren? Of maakte hij misbruik van de kwetsbare positie waarin veel van de vrouwen zitten na jarenlange afwijzing en onzekerheid over hun gewicht?


De driedelige documentaire 'Big Girls Wanted: Escaping Pearadise' duikt diep in de wereld van deze community en praat onder meer met vrouwen die ervan zijn weggevlucht en met een seksuoloog die de situatie analyseert. Ook is er een interview met Stefan Wilhelmy die claimt niks onoorbaars te hebben gedaan. Wie spreekt de waarheid? Is Pearadise – dat nog altijd bestaat, maar inmiddels van Tiktok is verbannen – een veilige plek voor vrouwen met een maatje meer of eerder een gevaarlijke sekte?

'Big Girls Wanted: Escaping Pearadise', vanaf zondag 26 juli om 21.00 uur op TLC.

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Peter Parker is ontmaskerd en kan zijn normale leven niet langer scheiden van zijn superheldenbestaan. Hij schakelt de hulp in van Doctor Strange, in de hoop dat hij alles ongedaan kan maken, maar dat brengt risico's met zich mee. Wanneer een spreuk fout gaat, verschijnen er gevaarlijke vijanden uit andere werelden die Peter dwingen om uit te zoeken wat het werkelijk betekent om Spider-Man te zijn.

'Spider-Man: No Way Home', film uit 2021 met oa. Tom Holland en Zendaya, om 20.30 uur op VTM 3.

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