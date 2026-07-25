Kijk vanaf zondag 'How Close Can I Beach' op HGTV

Wie van een huis aan het strand droomt, krijgt al snel te maken met een harde wetmatigheid: hoe dichter bij zee, hoe hoger de prijs of hoe kleiner de woning. Wie geen onbeperkt budget heeft, moet dus compromissen sluiten.

Hoe dicht bij het strand wil je eigenlijk wonen om er écht van te genieten? Voor die vraag staan ook Michelle en Steve, die met hun vier kinderen naar Cocoa Beach aan de oostkust van Florida willen verhuizen. Ze zijn gek op surfen en willen daarom graag dicht bij zee wonen. Maar voldoende slaapkamers zijn voor dit grote gezin ook een must.

Met een budget van 350.000 dollar zijn hun mogelijkheden helaas niet eindeloos. Daarom bekijken ze samen met een makelaar drie totaal verschillende opties: een riant huis op een kwartier rijden van het strand, een middelgrote woning op nog geen tien minuten lopen of een klein appartement direct aan zee. Welk antwoord geven zij op de vraag: 'How Close Can I Beach'?

'How Close Can I Beach', vanaf zondag 26 juli om 20.30 uur op HGTV.