Kijk naar Tom Hiddleston in 'Pompeii: Out of Time' nieuw op National Geographic
National Geographic en Disney+ hebben de officiële trailer en premièredatum onthuld van 'Pompeii: Out Of Time With Tom Hiddleston', een nieuwe driedelige docu-serie die op 23 juli in première gaat op Disney+ en op zondag 26 juli, om 19.00 uur op National Geographic.
De serie, geproduceerd door Plimsoll Productions, brengt Loki-ster Tom Hiddleston opnieuw samen met Loki-executive producer Kevin R. Wright voor een vernieuwend format dat cinematografisch drama combineert met onderzoeksdocumentaire.
De reeks neemt kijkers mee naar het oude Rome in de uren vóór en tijdens de uitbarsting van de Vesuvius. Onder begeleiding van een team van archeologen, historici, geologen en rampendeskundigen onthult Hiddleston opmerkelijk bewijs en de verhalen die bestaande inzichten over Pompeï en de laatste uren van de stad ter discussie stellen, waaronder de onthulling dat veel slachtoffers mogelijk een kans hadden om te overleven.
Met een symbolisch handgebaar reist Hiddleston, Golden Globe®- en Olivier Award-winnaar (The Night Manager) terug in de tijd en stapt hij in cinematografische fictiescènes die gebaseerd zijn op het leven van echte Romeinen.Via het perspectief van een jonge leerling, een invloedrijke zakenvrouw en een mysterieuze Praetoriaanse garde wordt zichtbaar hoe individuen omgingen met onmogelijke keuzes in het aangezicht van een naderende ramp. Terwijl de vulkaan ontwaakt en de tijd dringt, smelten bewijs en verhaal samen in een meeslepende race tegen de klok om te achterhalen wie overleefde, wie omkwam en wat hun lot bepaalde.
'De oudheid heeft mijn verbeelding en nieuwsgierigheid altijd gefascineerd', zegt Hiddleston. 'De Klassieke Oudheid vormt het fundament van de Westerse en Europese cultuur. In Pompeï voel je hoe de afstand van 2000 jaar plots verdwijnt, het verleden wordt tastbaar, echt en dichtbij. Door te begrijpen wie we waren, begrijpen we beter wie we zijn. Pompeï is een toegangspoort tot dat gesprek. Het is een eer om deze visueel meeslepende en dynamische reeks te mogen hosten. Pompeï wordt vaak herinnerd om zijn tragische einde, maar door dichterbij te kijken ontdekken we de levens van de mensen, hun keuzes en de momenten vóór de stad werd bedolven. Hun verhalen opnieuw tot leven brengen is een grote eer.'
Met een gedurfde cinematografische visie, gevormd door zijn werk aan Marvel’s geprezen Loki, herdefinieert executive producer Kevin R. Wright hoe geschiedenis vandaag wordt verteld. Door baanbrekende archeologische ontdekkingen, expertenanalyse en persoonlijke verhalen te combineren, toont 'Pompeii: Out Of Time', Pompeï niet enkel als een verhaal van vernietiging, maar als een menselijk drama over veerkracht, opoffering en overleving en over de levens en keuzes van zij die in de schaduw van de Vesuvius leefden.
'Pompeii: Out Of Time With Tom Hiddleston' wordt geproduceerd door Plimsoll Productions. Tom Barbor-Might is showrunner en regisseur. Jessica Ruston en Mark Ravenhill tekenen voor het scenario, met extra bijdragen van Kevin R. Wright en Tom Barbor-Might. Executive producers voor Plimsoll zijn Grant Mansfield, Kevin R. Wright, Helen Flint en Alan Eyres. Voor National Geographic zijn Carolyn Payne executive producer, Charlie Parsons senior vice president Development, Bengt Anderson senior vice president Unscripted Production en Tom McDonald executive vice president National Geographic Content.
Kijk 'Pompeii: Out Of Time With Tom Hiddleston' op zondag 26 juli om 19.00 uur op National Geographic of stream op Disney+.
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