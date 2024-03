Zondag in 'Juliet': Het andere gezicht

Een bekend gezicht van een lokale televisiezender wordt toegetakeld terug gevonden in haar woonst. Bij Jamal is ze al gekend omwille van een andere reden: tv-anker Meyrem werd al enige tijd gestalkt.

Een zaak die Jamal in zijn handen kreeg maar die hij niet wist op te lossen. Is de stalking uit de hand gelopen en geëindigd in een handgemeen? Juliet en Jamal duiken dieper en onderzoeken mogelijke daders. Maar de twijfel groeit of ze wel op het juiste spoor zitten wanneer Meyrem niet enkel een ‘hulpeloos’ slachtoffer blijkt te zijn. Meyrem was een vrouw met twee gezichten.

'Juliet', zondag 17 maart om 20.45 uur op VRT 1.