Welk koppel verovert als eerste een plek in de grote finale van 'Huis Gemaakt'?

Vorige week zorgde de beslissing van de jury voor gemengde reacties bij de koppels van 'Huis Gemaakt'. Niets is echter verloren, in de laatste rechte lijn richting de finale kan alles nog veranderen.

De koppels hebben nog 48 uur de tijd om alle details in hun - misschien wel toekomstige - droomhuis af te werken. Die laatste uren worden bovendien extra spannend, want één koppel mag Dina Tersago morgenavond al blij maken. Dat duo gaat rechtstreeks naar de finale.

Nog nooit hing er zoveel af van een deadline en dat voelen de koppels tot in hun vezels. In Haasdonk krijgt Soumaya het aan de stok met... het plafond. Spotjes installeren blijkt een frustrerende klus. 'Ik heb het er echt extreem mee gehad', klinkt het bij Soumaya. 'Die dingen frustreren me en zo’n fouten kunnen vandaag niet meer.'

In Nieuwpoort is de strenge kritiek van de jury op de zetel duidelijk blijven hangen. Axelle en Seppe kiezen dus resoluut voor een nieuwe, ook al is Axelle niet overtuigd. 'Ik vind de zetel echt lelijk. Maar goed, je kan je benen nu wel strekken', klinkt het. In Mechelen storten Emiel en Ashley zich op de badkamer en laten ze geen enkel detail aan zich voorbijgaan. Dat blijkt echter meer werk dan gedacht. In Lummen lijken Mo en Iman het overzicht helemaal te verliezen. Enkele minuten voor de deadline moet Mo de vloer nog afwerken en valt de spiegel van Iman in stukken uit elkaar.

Wanneer de klok middernacht slaat, moeten de vier panden worden opgeleverd. Nadien komt de jury langs om de allerlaatste punten toe te kennen. Eén koppel wordt nu al uitverkoren en gaat rechtstreeks naar de allesbeslissende finale. Aan wiens deur zal Dina morgen aanbellen met het verlossende nieuws?

'Huis Gemaakt', dinsdag 27 mei om 20.40 uur op VTM.