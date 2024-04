'We gaan iets historisch laten gebeuren': Stan Van Samang zorgt voor primeur in 'Liefde Voor Muziek'

Met zijn unieke stemgeluid en innemende persoonlijkheid wist Johannes Genard de voorbije weken al vele harten te veroveren in 'Liefde voor Muziek'.

Als frontman van de band ‘School is Cool’ zette hij al menig festivalweide in vuur en vlam met zijn krachtige performances en meeslepende nummers. Morgen leggen zijn muzikale collega’s hem in de watten en nemen ze Johannes mee op een muzikale reis vol emotie en passie.

'We gaan iets historisch laten gebeuren. Iets dat nog nooit gebeurd is in de geschiedenis van 'Liefde voor Muziek'', teast Stan tijdens zijn performance op Uh-Huh. Terwijl Johannes zelf aan het repeteren was, greep Stan zijn kans om zijn mede-artiesten om een gunst te vragen en samen voor een primeur te zorgen in 'Liefde voor Muziek'. 'De keuze voor het nummer ‘Uh-Huh’ van Johannes was vrij snel gemaakt, maar het einde is zo bombastisch. Dat wil ik nog wat opkrikken', vertelt Stan. 'Ik heb een snood plan gesmeerd en heb jullie nodig om een koor te vormen. Zien jullie dat zitten?'

Aan muzikale verrassingen geen gebrek in 'Liefde voor Muziek'. Regi en zijn 'rockchick"'Pauline Slangen weten iedereen omver te blazen met hun opzwepende versie van Nothing Good. 'Ik heb er een refrein bijgeschreven als je het niet erg vindt', lacht Regi. Koen en Kris Wauters vielen meteen voor het nummer On The Halfway Line, maar gaven de songtekst een andere twist. 'Je komt van alles tegen in het leven waar je geen vat op hebt. Maar of je positief of negatief in het leven staat, daar heb je wel vat op', teast Koen. Ook K3 doelt op een mooie boodschap met hun cover. Ze dopen New Kids in Town om tot een krachtige protestsong en weten daarmee iedereen te ontroeren. 'Ook dit is K3: dat kleine zaadje planten om de wereld een beetje mooier te maken', weet Hanne. Suzan en Freek gooiden een eighties-sausje en enkele Bruce Springsteen drums over het allereerste duet uit de School is Cool-catalogus Close.

Tourist LeMC vond naar eigen zeggen een verborgen parel in Car, Backseat, Parking Lot (Reprise) en maakte er een vette country versie van. 'Het geeft zo’n woestijnvibe', reageert Jasper. 'Ja, de stylist wou me nog een cowboyhoed opzetten, maar dat wou ik niet', lacht Tourist. Jasper ging voor het meest beluisterde School is Cool-nummer op Spotify, I’m Not Fine, en grijpt iedereen naar de keel met zijn kristalheldere stem. 'Ik heb dit gekozen op een moment dat ik mezelf wat minder goed voelde', vertelt Jasper. 'Ik ben echt een tekstenman en je schrijft zo’n goede teksten.' Laura Tesoro introduceert een nieuw woord bij haar collega’s en beschrijft Johannes als 'sassy' - schattig met een attitude. Op die sassy vibe surft ze dan ook maar al te graag verder met haar catchy versie van Trophy Wall. 'Je mag het hebben, ik moet afstand doen van het nummer', zegt een verraste Johannes. 'You made the song come to you.' Om de avond in schoonheid af te sluiten, laat Johannes zijn stem volledig los in zijn knallende versie van Honey Bee.

'Liefde Voor Muziek', dinsdag 16 april om 20.40 uur bij VTM.