Wantrouwen bereikt hoogtepunt in finale 'De Box': 'Hoe naïef kan je zijn?'

In de achtste en laatste aflevering van 'De Box' bereikt het spel zijn absolute hoogtepunt. De drie finalisten belanden midden in een overvalscenario, met Dominique als een dief op het gelijkvloers in de bank, Joris als scherpschutter op het dak en Katleen als onderhandelaar in de politiecombi.

Het is aan Dominique om de buit veilig in de safezone te krijgen, zonder geraakt te worden door Joris.

Maar tijdens de finale houden de kandidaten informatie angstvallig voor zich. Het gebrek aan openheid maakt het spel bijzonder complex en zenuwslopend. Uiteindelijk slaagt Dominique erin om veilig en zonder kleerscheuren de safezone te bereiken, maar van onderling vertrouwen lijkt nauwelijks nog sprake. 'Katleen en ik hebben al vaak samengewerkt, maar die samenwerking zetten we voorlopig in de koelkast', besluit Joris.

Benieuwd wie vanavond met de geldprijs én als winnaar van 'De Box' naar huis gaat.

'De Box', donderdag 26 maart om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.