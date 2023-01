Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Nasi goreng met zoete aardappel

Een stevige portie gebakken rijst boordevol groenten. Dit is het ideale gerecht om de week mee te beginnen. Deze nasi goreng met zoete aardappel serveert Jeroen op een omelet met erwtjes. Supermakkelijk en toch net iets anders.

Dinsdag: Hondshaai in tomatensaus met paprika

Paling napolitaine is een oude bereidingswijze waar Jeroen vandaag een mooi alternatief voor verzint in de vorm van hondshaai in tomatensaus met champignons. Woensdag: Selderharten met ham en kaas

Jeroen geeft een originele draai aan een Vlaamse klassieker. Dit is een supermakkelijke, snelle en overheerlijke ovenschotel met selderharten, twee soorten ham, een sublieme kaassaus en smeuïge puree. Donderdag: Bitterbal van varkenswang met Rochefort

Klaar voor een krokant gebakken balletje puur geluk? Deze bitterbal 2.0 is gevuld met varkenswang en een zalig trappistenbier. Het perfecte voorbeeld van een lekkere en verrassende borrelhap. Vrijdag: Pompoencake met appelsien en pistache

Deze smaakvolle cake met pompoen, sinaasappel en pistache is verdraaid lekker! In combinatie met de sinaasappelsiroop en de kruidige yoghurt kan je een volwaardig en bijzonder nagerecht serveren. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.