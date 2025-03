Sarvar uit 'Huis Gemaakt' deelt pakkend verhaal

Foto: VTM - © DPG Media 2025

De tijd tikt genadeloos in 'Huis Gemaakt'. De koppels werken zich in het zweet, want hun eerste grote deadline loert om de hoek: alle panden moeten volledig uitgegraven zijn en de rioleringen moeten liggen vr de betonwagens arriveren.

Terwijl ze keihard werken, leren ze elkaar ook steeds beter kennen. 'Ik ben geboren in Oezbekistan. We zijn hierheen gekomen toen ik vier jaar was, met één grote trekzak. Ik sliep daarop, dat was mijn bed tijdens de reis', vertelt Sarvar. 'Ik ben mijn leven verschuldigd aan mijn ouders. Je beseft dit pas op latere leeftijd. Ik voel me schuldig dat ik vroeger ruzie maakte over zakgeld, terwijl zij soms minder aten om ervoor te zorgen dat ik op school niets tekortkwam.'



Tussen het graven en zweten door worden de deelnemers opgetrommeld voor de traditionele 'Huis Gemaakt'-bootcamp. Dina en werfleider Johny geven hen een spoedcursus verbouwtechnieken en testen hoe ze presteren onder druk. Geen prijzen, maar wel een flinke egoboost voor wie slaagt. Bij sommigen neemt de adrenaline het volledig over. Wie toont zich de handige harry en wie krijgt een flinke portie huiswerk mee naar huis? 'Huis Gemaakt', donderdag 6 maart om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.